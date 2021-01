Hemose convoca doadores para reposição dos estoques de sangue

07/01/21 - 05:55:02

Janeiro é um mês que tradicionalmente muitas pessoas tiram férias, com isso ocorre uma redução drástica nas doações de sangue. Para amenizar essa situação e assegurar o atendimento da demanda transfusional, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) está convocando doadores dos sangues O, A, B e Ab, positivo e negativo para colaborar com o serviço.

A preocupação, segundo a gerente de Ações Estratégicas, Rozeli Dantas, é restaurar os estoques neste período de pandemia. Ela lembrou que, por se tratar de um mês onde as pessoas aproveitam para viajar, aumenta o volume de atendimentos de emergência e cirurgias que necessitam de transfusões de sangue em decorrência de acidentes.

“Estamos entrando em contato com os doadores para que eles possam retornar ao Hemose. Aproveitamos durante esses contatos para explicar que estamos cumprindo todos os protocolos sanitários e de convivência social, para garantir a segurança de todos que vem fazer sua doação de sangue”, confirmou a assistente social.

Conforme a gestora, a convocação para a população doar sangue, visa manter os estoques em nível em segurança, o que representa, ter sangue para o atendimento diário dos pacientes e, ainda, garantir estoque para situações de emergência. O Hemocentro tem a responsabilidade de atender a demanda de todas as unidades hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS), na capital e no interior, com quantidades de sangue adequadas para socorrer pessoas que precisam de transfusão.

“Doar sangue é um ato simples, tranquilo e seguro que não provoca risco ou prejuízo à saúde. Para ser doador é preciso estar saudável, ter idade entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos”, detalhou Rozeli Dantas ao frisar que a doação é um procedimento que salva vidas. “Cada bolsa doada pode atender até quatro pacientes”, conclui.

Para mais informações sobre o serviço e realizar o agendamento o cidadão deve ligar para os telefones: (79)3225-8039 e 3259-3174.

Fonte e foto Ascom/SES