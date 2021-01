Instituto JCPM promove oficinas gratuitas de teatro, automaquiagem e fotografia para redes sociais

07/01/21 - 15:37:30

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) realiza três oficinas em Sergipe, sendo duas online (‘Fotografia para Instagram’ e ‘Automaquiagem para o Meio Digital’) e uma semipresencial (‘Teatro’). As atividades são gratuitas e voltadas para jovens de 16 a 24 anos, estudantes ou egressos da rede pública de ensino de Sergipe. A exceção é a oficina de automaquiagem, que tem um público mais amplo, contemplando pessoas de 25 a 60 anos.

As inscrições podem ser realizadas pelo número (79) 98101-1307 (WhatsApp) e seguem abertas até o preenchimento das vagas. As aulas serão iniciadas na próxima semana, com opções de turmas para os turnos da manhã, tarde e noite.

Fotografia para Instagram

A oficina terá duração de 16h e turmas matutina (9h às 11h) e vespertina (14h às 16h), com 20 vagas cada. As aulas serão iniciadas no dia 12 de janeiro e acontecerão de forma remota às terças e quintas-feiras. As atividades terão o objetivo de desenvolver o olhar fotográfico do aluno e ajudá-lo a imprimir uma identidade profissional ao seu perfil no Instagram.

Automaquiagem para o Meio Digital

Promover a autoestima e o autocuidado para a obtenção de uma imagem social e digital positiva, a partir do uso de técnicas básicas de maquiagem. Este é o propósito da oficina com duração de 16h. As aulas serão iniciadas no dia 11 de janeiro e acontecerão às segundas e quartas-feiras. São 40 vagas disponíveis, distribuídas entre as turmas vespertina (15h às 17h) e noturna (19h às 21h), sendo o turno da noite direcionado a pessoas de 25 a 60 anos.

Teatro

A oficina semipresencial terá duração de 18h e conta com 20 vagas. As aulas acontecerão às segundas e quartas-feiras, das 14h às 17h, e serão iniciadas no dia 11 de janeiro. Os dois primeiros encontros serão presenciais e realizados ao ar livre. As atividades terão como objetivo promover o desenvolvimento pessoal, estimulando a consciência corporal, o autoconhecimento, a comunicação e a expressividade do aluno, a partir da linguagem teatral.

Sobre o IJCPM

Desde dezembro de 2016, o Instituto JCPM atua em Aracaju (SE), elevando o potencial de empregabilidade e estimulando os crescimentos profissional e intelectual de jovens de 16 a 24 anos, além de discutir questões comportamentais capazes de aprimorar o desempenho deles no mercado de trabalho. Em sua sede, localizada no Shopping Jardins, são oferecidos cursos de qualificação profissional, idiomas, informática básica e oficinas de férias, voltados aos alunos matriculados ou egressos do ensino médio de escolas públicas.

Com as aulas presenciais suspensas e em meio às mudanças de rotina, o IJCPM tem proporcionado aos quase 4 mil jovens atendidos em Aracaju, Recife, Fortaleza e Salvador, a oportunidade de manter as atividades de aprendizagem e conhecimento através dos cursos online.

Serviço:

Inscrições abertas para cursos online gratuitos no IJCPM

Quando: até 11 de janeiro ou até o preenchimento das vagas

Onde: (79) 98101-1307 (WhatsApp)

Perfil: jovens de 16 a 24 anos, estudantes ou egressos da rede pública de Sergipe. Curso noturno de automaquiagem direcionado a pessoas de 25 a 60 anos.

Valor: Gratuito

Início das aulas: 11 de janeiro

Mais informações: (79) 98101-1307 (WhatsApp) e @ijcpm.

Da assessoria

Foto: Divulgação