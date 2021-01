Natal Premiado: moradora da Atalaia leva carro zero

07/01/21 - 16:07:43

Na tarde desta terça-feira, 6, aconteceu o grande sorteio da Campanha Natal Premiado, realizado pelo Núcleo Centro Forte da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese). Quase 300 mil cupons foram preenchidos para o sorteio de um veículo Fiat Mobi zero km.

A grande vencedora foi a empresária e artesã Fátima Barreto, moradora do Bairro Atalaia, cliente que fez suas compras na Loja BijouArts. “Eu fiquei sem acreditar. A única coisa que ganhei em minha vida foi o sorteio de um jogo de toalhas de banho. De repente ganhar um carro foi maravilhoso”, comemorou.

Além do carro zero, também foram sorteados três vouchers de R$ 1000 para os vendedores das lojas participantes. O presidente Marco Pinheiro avaliou como um verdadeiro sucesso essa edição do Natal Premiado, onde milhares de clientes visitaram as 41 lojas participantes, o que ajudou nas vendas de fim de ano.

“Foi um ano de muitas dificuldades para os comerciantes e saber que essa ação em um período tão importante pode ter ajudado os negócios que tanto careciam desse apoio foi muito gratificante para nós que fazemos a Acese”, afirmou Pinheiro.

O presidente também destacou a união das entidades que viabilizaram esse projeto. Além da Acese, estiveram como parceiras a Fecomércio/SE, Sicredi, Sebrae/SE, BaneseCard, TKS, CDL e TV Atalaia.

“Sem esse apoio, não conseguiríamos fazer uma campanha histórica. Faço um agradecimento especial a todos que se empenharam nesta ação, que tem tudo para se repetir muitas outras vezes”, assegurou.

Alex Garcez, diretor da Fecomércio Sergipe, foi quem coletou o cupom da vencedora do carro zero. Ele parabenizou a Acese pela campanha e por ajudar a fortalecer o comércio do Centro. “Certamente estimulou as vendas, pois as pessoas prestigiaram comprando e tendo o direito de participar do sorteio. Ficamos satisfeitos de ter colaborado com essa ação”, garantiu.

Fonte e foto assessoria