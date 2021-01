Novo pico de contágio da Covid-19 em Sergipe deve ser entre os meses de março e abril

07/01/21 - 08:16:57

Pesquisadores sergipanos advertem que o novo pico da Covid-19 pode ocorrer entre 20 de abril e 10 de maio deste ano.

As informações passadas pelo professor do Departamento de Farmácia da UFS, Lysandro Borges, são de que Sergipe deve ter um novo pico de contágio do novo coronavírus entre 20 de março e 10 abril. “Teremos não só o pico de casos, mas também de óbitos. Principalmente o reflexo das festas de final de ano e o retorno das aulas”, disse o professor Lyssandro Borges.

O estado segue com a maior taxa de transmissão do país há mais de duas semanas, com 1,11. Isso significa que 100 pessoas podem transmitir o vírus para outras 111. “Lockdown só é efetivo se o país ficar fechado por quatro meses e meio. Qual é a cidade ou o estado que vai ficar fechado por esse tempo? Seria inviável fazer lockdown em Sergipe hoje”, afirmou o professor.

De acordo com a secretária de estado da saúde, Sergipe tem insumos e uma logística preparada para imunizar cerca de 200 mil pessoas de grupos prioritários. “O que mais nos preocupa é este desprezo pelo vírus. Não existe em lugar nenhum do mundo leitos de UTI para todos se todos estiverem doentes”.