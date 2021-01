Veja nova pesquisa de preços dos combustíveis em Aracaju

07/01/21 - 11:13:32

Por intermédio da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), a Prefeitura de Aracaju realizou, na quarta-feira (6), mais uma pesquisa comparativa de preços dos combustíveis. O levantamento, realizado pelo Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), visa auxiliar os consumidores e monitorar o mercado, na capital.

Foram visitados 43 estabelecimentos comerciais, nos quais foram observados os valores cobrados pelo diesel S-10, etanol, gasolina aditivada, gasolina comum e pelo gás natural veicular – o GNV.

Segundo o coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, a tabela apresenta os valores aplicados para pagamento à vista e no crédito, de maneira a facilitar a identificação da variação a partir da forma de pagamento.

“No levantamento, o consumidor poderá verificar os valores aplicados para o mesmo produto em diferentes postos de combustíveis. Contemplamos estabelecimentos em todas as regiões e destacamos os maiores e menores valores encontrados”, explica o coordenador.

Durante a coleta de dados, foi possível identificar que o menor valor registrado para a gasolina foi de R$4,560, sendo que em outubro do ano passado esse valore era de R$ 4,430. A mesma variação e preços se aplicam para o menor valor cobrado pela gasolina aditiva.

No caso do etanol o valor passou de R$3,430 para R$3,470 e o diesel S-10 com menor preço de R$3,789, na pesquisa anterior encontrava-se por R$3,380. Já o GNV está com preço mínimo de R$3,100; em outubro havia sido comercializado por R$2,770.

“É importante destacar que o Procon não pode fixar preço mínimo ou máximo para nenhum tipo de produto, mas atua com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), coibindo as abusividades”, esclarece o coordenador do órgão municipal de proteção.

As variações e os preços constatados referem-se ao dia em que foram realizados os levantamentos. Portanto, os dados coletados estão sujeitos à alteração, conforme a data da compra, inclusive, por ocasião de descontos especiais, ofertas e promoções. É preciso considerar, inclusive, que os postos de uma mesma rede podem praticar preços diferenciados.

Confira a tabela completa aqui.