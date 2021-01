POLÍCIA IDENTIFICA UM DOS SUSPEITOS DE AGRESSÃO CONTRA ATLETAS

07/01/21 - 16:44:27

A Polícia Civil já tem a identificação de pelo menos um dos suspeitos de agressão contra os atletas do Confiança, no Aeroporto de Aracaju.

O caso que aconteceu no Aeroporto de Aracaju no dia 29 de dezembro, foi registrado na 4° Delegacia Metropolitana através do Boletim de Ocorrência. Os jogadores foram ouvidos no último dia 31, e segundo a SSP, foram encaminhados para perícia no Instituto Médico Legal (IML).

A identidade do agressor não foi revelada pela Polícia e o procedimento segue em curso, no intuito de identificar os demais agressores.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), os atletas agredidos foram submetidos a exames de corpo de delito.