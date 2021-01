‘The Voice +’ reúne elenco e direção para o lançamento da primeira temporada. Em coletiva de imprensa, Claudia Leitte, Ludmilla, Daniel, Mumuzinho, André Marques e Thalita Rebouças se juntam

07/01/21 - 16:32:54

A primeira temporada do ‘The Voice +’ vem aí! E, nesta quinta-feira, 7/1, os técnicos Daniel, Mumuzinho, Claudia Leitte e Ludmilla, junto com os apresentadores André Marques e Thalita Rebouças e também o diretor artístico, Creso Eduardo Macedo, e a diretora geral, Angélica Campos, contam as novidades do novo formato do reality, que é exclusivo para talentos a partir de 60 anos, em uma coletiva de imprensa virtural. O programa estreia no domingo, 17 de janeiro.

No comando do programa, André Marques lembrou como recebeu o convite para apresentar o novo formato do reality:

“Já falei da minha emoção e paixão por esse programa. Já falei como foi quando o Creso me ligou, estava comprando porcelana (risos), chorei muito. Feliz em poder fazer mais um programa dessa família.” Diretor artístico da atração, Creso Eduardo Macedo atuou em todas as edições do The Voice, que chegou ao Brasil em 2012. Em sua fala, ele chama a atenção para a evolução do formato:

“Falar de The Voice é sempre gostoso. Sempre um momento de muita felicidade, de festa. Acompanhamos a tendência do que está acontecendo no mundo e a gente percebeu que era uma boa hora para fazer isso. Um bom momento para trazer um formato bacana que dá oportunidade artística para muita gente. A gente fica espantado em ver o quanto o Brasil têm talentos. Ano após ano, é uma quantidade grande de gente boa, artista querendo mostrar a sua arte. Isso deixa a gente muito empolgado.”

E diretora geral, Angélica Campos, destaca a qualidade dos participantes: