Vereador cobra definição da prefeitura com relação aos comerciantes do Terminal Fernando Sávio

07/01/21 - 06:07:03

Na manhã desta quarta-feira (6) o vereador por Aracaju, Ricardo Marques (Cidadania), esteve no Terminal de Integração Fernando Sávio, no centro da capital sergipana, conversando com os comerciantes sobre uma ordem de retirada deles do local.

De acordo com as informações dos comerciantes que trabalham no terminal há décadas, eles foram avisados por técnicos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (SEDURBS) – que fazem a reforma do Terminal Rodoviário Luiz Garcia (rodoviária velha) – que teriam que deixar o local porque o governo precisaria fechar parte do terminal.

Os comerciantes não foram notificados oficialmente pela prefeitura e, apenas ficaram sabendo que têm até a próxima sexta-feira (8) para deixar o terminal, que já está com uma parte interditada.

Ricardo Marques diz que todos sabem que o terminal Fernando Sávio já não tem estrutura há muitos anos. Porém, para a situação do momento, os próprios órgãos da prefeitura não deram uma definição sobre a realocação dos comerciantes. “Por conta da reforma na rodoviária velha o comércio local será fechado, mas há uma confusão muito grande entre a Emsurb e SMTT que não sabem explicar o destino deles”, explicou.

“Entrarei em contato com a prefeitura de Aracaju para saber qual será a definição em relação aos comerciantes que estão muito preocupados, há um prazo bem curto para que deixem o local e eles não sabem o que fazer com a mercadoria e nem para onde irão”, concluiu o vereador.

Wandycler Junior – Assessoria de Comunicação