Alunos da rede municipal de Aracaju devem realizar a rematrícula este mês

08/01/21 - 06:22:49

Os alunos da rede de ensino de Aracaju têm até o final de janeiro, quando encerra-se o ano letivo 2020, para realizar a renovação da matrícula nas 74 escolas do Município. A rematrícula, como é denominada, começou no início de dezembro do ano passado e representa uma das três fases do processo de efetivação da matrícula do corpo discente, implementado, ainda em 2017, pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed). O objetivo é organizar o processo de matrícula e rematrícula.

De acordo com a gestora da Semed, Cecília Leite, o processo para rematricular o alunado é simples e feito de maneira presencial. Contudo, para não causar aglomerações, em virtude da pandemia da covid-19, os pais ou responsáveis devem ficar atentos ao cronograma de horários de atendimento das escolas.

Cecília acrescenta ainda que, se o aluno já estiver com toda a documentação em dia, para confirmar a matrícula basta levar duas fotos 3×4. Para alunos matriculados na Educação Infantil e no primeiro ano do Ensino Fundamental, deve ser levado, também, o cartão de vacina atualizado.

“A mãe ou o pai deve se dirigir à escola do filho até 29 de janeiro, com foto três por quatro, telefone, endereço. É um momento de atualizar os documentos. Se os documentos já estão atualizados, a única coisa que precisa levar, no caso de crianças em creches, é a caderneta de vacinação atualizada, além de duas fotos três por quatro atualizadas”, afirma a gestora, ao sublinhar que “a rematrícula presencial se faz importante porque, durante a pandemia, várias crianças mudaram de endereço”.

Outras fases

Passada a fase de rematrícula, inicia-se a etapa da transferência interna, a qual consiste na transferência do aluno dentro da própria rede, de uma escola para outra. “É fase de transferência interna entre alunos. Nesse caso, os pais terão um momento para solicitar essa mudança, que, inclusive, acontece via portal da educação”, explica a secretária.

Passada a fase de transferência interna, a Semed começa a abrir vagas para alunos novos, oriundos da rede estadual ou particular de ensino, por meio da matrícula online, como nos anos anteriores, que deve estar disponível após o Carnaval.

Ano Letivo 2021

De acordo com a secretária, as aulas da rede municipal de Aracaju estão previstas para iniciar em 22 de março, conforme decreto municipal e, mesmo após o início das aulas, as matrículas remanescentes, aquelas não preenchidas ao longo do processo, continuam abertas.

Por fim, Cecília lembra que a Prefeitura de Aracaju, por meio da Semed, iniciou o processo de matrícula online na rede municipal de ensino em 2017, o qual tem sido consolidado ano a ano com o objetivo de levar às famílias mais praticidade.