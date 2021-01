Combater a fome, conter a Covid-19 e levar esperança a milhares de famílias são algumas das realizações da LBV em 2020

08/01/21 - 09:04:59

Mais de três milhões de quilos em doações foram entregues pela Instituição nas cinco regiões do país

2020: um ano de grandes desafios para pessoas no mundo inteiro. No Brasil, não foi diferente. Além de causar milhares de mortes, a pandemia do novo coronavírus também afetou fortemente a vida das famílias mais vulneráveis, que já enfrentavam outros problemas sociais em todo o país.

Neste momento de desafio coletivo, há de se destacar a Solidariedade e a generosidade do povo brasileiro, das pessoas de Boa Vontade que se uniram, se mobilizaram, fizeram a diferença e ajudaram a salvar milhares de vidas da fome e do contágio pela Covid-19.

De Norte a Sul do país, a Legião da Boa Vontade (LBV), com suas equipes de trabalho e seus voluntários, percorreu diversas comunidades do país para levar alimentos, kits de limpeza, entre outras doações. Foram mais de três milhões de quilos em donativos entregues em 185 cidades brasileiras, impactando mais de 170 mil pessoas.

Mobilizar pessoas, arrecadar as doações, fazer a triagem, higienizar os itens, montar as cestas de alimentos e os kits de limpeza e entregar os donativos com toda a segurança e os cuidados recomendados pelas autoridades de saúde, tanto para as equipes de trabalho quanto para os atendidos, foram algumas das atividades realizadas pela LBV. E assim a Instituição agiu de março a dezembro de 2020, sem cessar, até porque as demandas sociais aumentaram em decorrência do desemprego, da falta de renda pela perda de serviços informais, entre outras situações. Essa é apenas uma parte da ação humanitária da Legião da Boa Vontade, pois o trabalho realizado por ela em suas 82 unidades (escolas, abrigos e Centros Comunitários de Assistência Social) de atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e gestantes continuou por meio da ação de educadores, psicólogos, assistentes sociais, professores, enfermeiros, fisioterapeutas, gestores sociais e uma infinidade de profissionais atuando nas atividades essenciais e na linha de frente da Entidade.

Por isso, a Legião da Boa Vontade agradece a todos os seus doadores, amigos, parceiros, profissionais da mídia, influencers, artistas, equipes de trabalho, voluntários e tantos outros anônimos e não anônimos que se uniram a essa nobre causa para salvar vidas e ajudar a socorrer quem mais precisa. A pandemia ainda continua, mas com a Solidariedade e a união de todos vamos vencer mais esse desafio coletivo.

Fonte e foto SES