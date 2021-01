Duas linhas atenderão o Residencial Vida Nova Sobrado, a partir da segunda

08/01/21 - 10:45:01

Atenta às necessidades da população, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju, enquanto gestora do sistema de transporte público da região metropolitana, informa que, a partir da próxima segunda-feira, dia 11, duas linhas de ônibus passarão a atender a comunidade do Residencial Vida Nova Sobrado, em Nossa Senhora do Socorro.

Dessa forma, além da linha 304 – Santa Cecília/ Terminal Zona Oeste, que já circula pela avenida Lauro Porto, a partir de segunda, as linhas 101 – Parque São José / Maracaju e 606 – Parque São José/ Centro via Osvaldo Aranha terão os itinerários ampliados para circularem pelo residencial e atender à população da localidade.

“O residencial fica em uma região nova e analisamos o sistema de transporte coletivo para poder levar também os ônibus para a localidade. Assim, fizemos uma readequação no quadro, e, a partir de segunda, duas linhas vão entrar no residencial para atender os moradores do local”, explica o superintendente municipal de Transportes e Trânsito, Renato Telles.

O superintendente acrescenta ainda que as duas linhas de ônibus darão aos moradores acesso também aos terminais de integração. “Com essas duas linhas, a população terá acesso aos Terminais Maracaju e Centro, dois importantes pontos de integração. A Prefeitura vem trabalhando para ampliar a cobertura do transporte coletivo em toda a capital e região metropolitana”, afirma o superintendente.

Os horários e itinerários podem ser acompanhados no site da SMTT, www.smttaju.com.br.

Fonte e foto assessoria