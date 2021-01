FIEF: financiamento estudantil garante o sonho do ensino superior

08/01/21 - 13:04:50

O financiamento garante ao estudante o dobro do tempo para poder quitar financeiramente a formação acadêmica.

A pandemia do novo coronavírus trouxe inúmeras dificuldades e muitos desafios à população. A crise econômica é um desses obstáculos, diante de tantas mudanças. Como forma de trazer mais uma alternativa para quem deseja driblar a dificuldade financeira e continuar com os estudos, a Universidade Tiradentes disponibiliza o Financiamento Estudantil Facilitado – FIEF -, programa exclusivo criado para os acadêmicos da instituição de ensino.

A iniciativa objetiva ajudar os estudantes que desejam uma educação superior de qualidade, mas não possuem condições financeiras de investir no momento do início das aulas. Com o financiamento, é possível estudar pagando apenas 50% do valor da mensalidade, sem juros. O aluno pode adquirir o financiamento aderir ao FIEF no início do curso ou ao longo da trajetória acadêmica. As renovações para este semestre iniciaram dia 6, e todas as informações estão no pelo site www.fief.com.br.

O financiamento garante ao estudante o dobro do tempo para poder quitar financeiramente a formação acadêmica. Os cursos contemplados pelo programa são aqueles cuja semestralidade não ultrapasse o valor de R$20.000,00. A mensalidade é dividida em duas e paga no dobro do tempo, sem juros. Um dos principais atrativos é o processo on-line, pois o aluno preenche e envia o cadastro e depois aguarda o resultado por e-mail.

Para fazer a renovação ou contratação, o estudante precisa estar matriculado nos cursos de graduação presencial contemplados nas instituições de ensino conveniadas, dentro do limite de vagas previamente disponibilizadas pelo FIEF.

Novas contratações

As novas vagas serão para todos os cursos, exceto Medicina, e serão liberadas a partir da próxima segunda-feira, 11. Para outras informações, durante o período da pandemia, o departamento atende de forma online pelo e-mail sac@fief.com.br.

Assessoria de Imprensa