Mais de quatro mil sumidos em Sergipe

08/01/21 - 08:34:00

Por Adiberto de Souza

Calma, eles estão por aí vivinhos da Silva Xavier, apenas sumiram das vistas da grande maioria dos sergipanos. Estamos falando dos famosos políticos “Copa do Mundo”, que aparecem de quatro em quatro anos com os olhos grandes nos votos dos eleitores. Com base na relação de candidatos a vereador, prefeito e vice que disputaram as últimas eleições em Sergipe, se conclui que os espertalhões são em número considerado. A Justiça Eleitoral cadastrou no estado 6.494 postulantes a cargos eletivos, dos quais 910 se elegeram para as prefeituras e câmaras municipais sergipanas. Dos cerca de 5,5 mil que não lograram êxito, algo em torno de um mil são políticos conhecidos, que permanecem sendo vistos. Muitos destes continuam atuantes nas redes sociais, geralmente fazendo oposição aos eleitos. Os demais são os famosos “Copa do Mundo”, que sumiram da praça, desapareceram das redes sociais, não atendem as ligações telefônicas dos eleitores e, quando localizados em algum lugar, fogem de fininho ou fingem desconhecer o cidadão que lhe confiou o voto. Estes mais de 4 mil sumidos vão permanecer no anonimato até as eleições municipais de 2024, quando reaparecerão sorridentes para lhe pedir o voto, prometendo mundos e fundos. Home vôte!

Regime de força

Alguém sabe quando a democracia será restabelecida na Universidade Federal de Sergipe? Desde novembro do ano passado, este governo militar afrontou o processo democrático de escolha do reitor, nomeando uma interventora para gerir a UFS. Mesmo com decisão monocrática da Justiça determinando a nomeação de um dos eleitos na última lista tríplice, o Ministério da Educação mantém a intervenção, medida de força que nem a ditadura militar fez uso para dominar as instituições de ensino superior no Brasil. Desconjuro!

Sem tabaco

Um em cada três brasileiros deixou de fumar depois que medidas que restringiram a propaganda de cigarros na TV e em veículos de comunicação de massa entraram em vigor. Segundo pesquisa da Organização Pan-Americana da Saúde, a maioria da população é a favor de medidas ainda mais rigorosas contra o fumo. E você, quando vai largar esse troço? Vixe!

Deixa como está

Apesar do agravamento da pandemia, com o crescimento do número de infectados e mortos pela Covid-19, o governo de Sergipe decidiu não endurecer as medidas visando aumentar o índice de isolamento social. Após ouvir o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais, o governador Belivaldo Chagas (PSD) resolveu deixar tudo como está para ver como é que fica. O governo preferiu prorrogar por mais 15 das as atuais medidas restritivas relacionadas à redução da ocupação de bares, restaurantes e similares. Então, tá!

Amnésia política

Responda rápido: nas eleições de 2018, quais foram seus candidatos a governador, senador, deputados federal e estadual? Não lembra? Você não é o único. Boa parte do eleitorado também não sabe mais em quem votou naquele pleito. Muito por conta dessa amnésia política, o Brasil está nesta maré de sapos dos diabos. Crendeuspai!

Grana no bolso

Os servidores estaduais que ganham acima de R$ 3 mil recebem hoje o salário de dezembro do ano passado. Quem ganha menos de três pilas embolsou a ninharia no último dia 30. O Executivo sergipano tem festejado o fato de já ter reduzido o atraso no pagamento da folha de pessoal, além de comemorar que já paga dentro do mês a cerca de 80% dos servidores, justamente aqueles que ganham uma merreca. Quanto a reajuste salarial, quem falar sobre esse assunto no governo de Sergipe arranja inimigos pro resto da vida. Misericórdia!

Divisão do bolo

Dia sim outro também, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), tem se reunido com políticos aliados. Oficialmente, a sua assessoria informa que os encontros visam reafirmar a parceria entre aliados. E é, é? Comenta-se à boca miúda, contudo, que as conversas no gabinete do prefeito têm girado em torno da divisão do bolo. Passadas as eleições, os caciques que apoiaram Nogueira querem saber qual a parte que lhes cabe neste latifúndio chamado prefeitura. Marminino!

Dois sentidos

Assistir à TV e navegar na internet ao mesmo tempo se tornou um hábito de praticamente todas as pessoas com acesso à web. Segundo pesquisa do Instituto Ibope Conecta, 95% dos brasileiros na rede mundial de computadores têm essa prática como parte do cotidiano. A consulta popular entrevistou duas mil pessoas que acessam a internet. Ah, bom!

Mentiroso e sem moral

E a deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) reagiu contra a afirmação do ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), que se considerou o legítimo herdeiro político do falecido Chico de Miguel. A tucana disse que Valmir é um mentiroso e não possui moral para representar o pai dela, que foi uma grande liderança política no agreste sergipano. Aff Maria!

Vacina festejada

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) comemorou o anúncio da boa qualidade da vacina Coronavac: “No mesmo dia em que atingimos o número de 200 mil mortos pela Covid-19, temos a boa notícia da confirmação da eficácia da vacina do Butantã. Isso significa que será possível avançar no processo de vacinação com a produção nacional. A ciência salva vidas que a ignorância despreza”. Enquanto isso, muitos energúmenos acreditam que quem se vacina vira jacaré. Vade retro satanás!

Recorte de jornal

