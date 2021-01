Mulher é presa em flagrante tentando entrar com drogas nas partes intimas dentro do presídio em São Cristóvão

08/01/21 - 10:29:37

Policiais Penais lotados no Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (COPEMCAN) prenderam na manhã desta sexta-feira (08) uma mulher acusada de tentar vender drogas dentro do presídio localizado no município de São Cristóvão.

As informações são de que a mulher teria levado as drogas em suas partes íntimas, o que foi constatado após os exames e segundo os policiais, com ela foram encontrados uma certa quantidade de maconha e LSD, uma droga sintética em forma de papel.

O que chama atenção nessa apreensão, é o valor cobrado pelos internos e que chega a custar R$ 300.

Com informações e foto de Sandoval Noticias