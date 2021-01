PMA PASSA OFERTAR 37 LEITOS EXCLUSIVOS PARA COVID-19 NO HOSPITAL SÃO JOSÉ

08/01/21 - 16:02:50

A partir desta segunda-feira (11), a rede municipal de Saúde passa a contar com mais cinco leitos de enfermaria para pacientes com covid-19. Com esses novos leitos credenciados ao Hospital São José, que já dispunha de dez, a rede passa a ofertar 37 leitos de enfermaria exclusivos para pacientes com covid-19. São 13 em operação no Fernando Franco e nove no Hospital Municipal Nestor Piva.

O credenciamento objetiva fortalecer a rede municipal diante do crescimento de casos, como explica a secretária da Saúde, Waneska Barboza. Todas as acomodações contam com respiradores para estabilização.

“Estamos dando continuidade ao nosso planejamento de ampliação de retaguarda, com mais cinco leitos de enfermaria no São José, a partir de segunda. Esses leitos serão referenciados para pacientes com necessidade de internação nas urgências do Fernando ranço e do Nestor Piva. Estamos trabalhando para implantar mais cinco leitos no Fernando Franco até o fim deste mês e com processo emergencial de contratação de mais 20 leitos na rede privada”, informou.

Ações

Desde o início da pandemia, a Prefeitura de Aracaju vem atuando para fortalecer a rede de assistência à população. Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde dispõe de quatro Unidades Básicas de Saúde exclusivas para síndrome gripal, com atendimento de domingo a domingo, das 7h às 19h, que são as Unidades Onésimo Pinto, Geraldo Magela, Ministro Costa Cavalcante e José Machado. Para assintomáticos, a rede oferta atendimento nas UBS Max de Carvalho e Santa Terezinha.

Também foi implantado o programa Aracaju pela Vida, que realiza atendimento e acompanhamento de pacientes com covid-19 em casa. De junho até agora, foram atendidas 2.372 pessoas.

A Secretaria Municipal da Saúde reforça a importância do uso de máscara e de manter o distanciamento social, bem como do hábito de lavar as mãos e do uso de álcool gel.

Foto Marcelle Cristinne