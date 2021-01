PREFEITO EDVALDO NOGUEIRA RECEBE PRESIDENTE DA CÂMARA, NITINHO VITALE

08/01/21 - 14:41:57

O prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu, na manhã desta sexta-feira, 8, em seu gabinete, com o presidente reeleito da Câmara Municipal de Aracaju, Josenito Vitale. Na pauta do encontro, a discussão sobre o início dos trabalhos para o biênio 2021-2022, tanto no Executivo, quanto no Legislativo. O gestor e o parlamentar também reafirmaram o compromisso de continuar trabalhando pelos aracajuanos em conjunto, mantendo uma relação harmoniosa, mas de independência entre os poderes.

“Foi uma reunião para que pudéssemos fortalecer a relação entre a Prefeitura e a Câmara e para planejar o início dos trabalhos, começando a tratar sobre o futuro da cidade. Como a nossa gestão já está elaborando o Planejamento Estratégico que nos guiará pelos próximos quatro anos, também aproveitei para colocar o presidente da Câmara a par desse planejamento. Continuaremos trabalhando juntos pela cidade, mas mantendo essa relação de harmonia e independência entre o Executivo e Legislativo municipal”, destacou o prefeito.

Edvaldo também ressaltou a importância dos vereadores para os resultados positivos alcançados no mandato anterior. “A Câmara foi muito importante para as conquistas que tivemos. O vereador Nitinho teve um papel fundamental, junto com os vereadores da legislatura passada, e agora vamos continuar esse trabalho, em benefício da população aracajuana”, completou.

Para o presidente reeleito da Câmara Municipal, o vereador Josenito Vitale, o encontro com o prefeito “representa a reafirmação da parceria e da boa convivência entre os dois poderes”. “É muito importante para a cidade que exista essa relação harmoniosa. A Câmara tem um papel importante nessa conjuntura, por aprovar, analisar tudo o que é encaminhado pelo Executivo e tivemos a felicidade de, nos últimos quatro anos, ver o prefeito fazendo muito por Aracaju. Votamos pelo interesse do povo e tenho certeza de que essa parceria será firmada, novamente, mesmo tendo a independência dos dois poderes”, frisou.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA