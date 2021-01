PRESIDENTE DO TRT20 EMPOSSA NOVOS GESTORES PARA O BIÊNIO 2020/2022

08/01/21 - 13:13:27

Na manhã desta quinta-feira, 7/1/2021, o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20), Desembargador Fabio Túlio Correia Ribeiro, deu posse coletiva aos novos gestores do Tribunal para o biênio 2020/2022.

A cerimônia, que aconteceu de forma telepresencial, por meio do Google Meet, contou com a presença do Presidente, dos empossados, além de desembargadores e servidores da Casa.

Antes de conceder posse aos novos gestores, o Desembargador Presidente agradeceu a presença de todos, deu as boas vindas aos empossados. Na oportunidade, elogiou a Desembargadora Vilma Leite Machado Amorim e equipe pelo trabalho realizado durante a sua administração

“Estamos assumindo hoje um compromisso muito sério, em um momento muito sério, e nós precisamos ter o espírito bastante aberto para não nos aferrarmos às nossas crenças de maneira incondicional. Precisamos ter o espírito aberto para ouvir o outro, ouvir as críticas e ter coragem intelectual e moral de adotar novos rumos, se estes se fizerem necessários e imprescindíveis”, declarou.

O Desembargador Presidente do TRT20 destacou, ainda, a necessidade de se fazer uma gestão imparcial quanto ao atendimento dos interesses das pessoas.

“Em algum momento, nós vamos ter que colocar nossas crenças mais enraizadas em questionamento. Os senhores serão líderes desta Casa nos próximos dois anos e chefiarão equipes. Em toda organização, é natural que seja assim. Os desconfortos, as incompreensões, os desgostos surgem, sobretudo quanto às reivindicações, que, ainda que justas, não possam ser atendidas. Gerenciar interesses em uma Casa como o Tribunal, em um momento adverso como o nosso, em que a nossa instituição é questionada, como vem sendo há pelo menos cinco anos, é uma tarefa muito difícil”, ressaltou o desembargador Fabio Túlio Correia Ribeiro.

O Termo de Posse foi lido pela servidora Lorena Santos Nascimento, da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, e assinado, de forma eletrônica, por cada um dos empossados.

Confira a lista dos novos gestores, em ordem alfabética, e os respectivos cargos em comissão:

Adriana Barbosa Dantas Lemos (Secretária Judiciária)

Adriana Lima de Campos (Assessora da Desembargadora Vilma Leite Machado Amorim)

Cleonice Franco Barreto Oliveira (Secretária do Pleno e da 2ª Turma)

Daniel Augusto de Almeida Soares (Coordenador de Apoio à Execução)

Jarbas da Conceição Lisboa (Secretário de Recurso de Revista)

Jorge Luiz Inácio Oliveira (Assessor do Desembargador Jorge Antônio Andrade Cardoso)

Josemilson de Meneses Tavares (Coordenador de Apoio Administrativo)

Karine Fonseca Prado (Assessora da Secretaria Geral da Presidência)

Mônica Oliveira Barreto (Assessora de Gestão Estratégica)

Regina Coeli Campos de Sousa Leão (Coordenadora de Gestão de Pessoas)

Rosane Nascimento Barretto (Secretária-Geral da Presidência)

Tadeu Matos Henriques Nascimento (Diretor-Geral)

Tércio Franco Villar (Coordenador da 1ª Turma)

Thereza Cristina Aguiar de Melo Angelo (Assessora do Desembargador Fabio Túlio Correia Ribeiro)

