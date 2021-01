CONFIANÇA PERDE PARA O CRB E DUAS POSIÇÕES NA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO

09/01/21 - 07:34:23

Uma falha individual do zagueiro Mancini e uma bola que desviou na zaga, provocaram a derrota do Confiança para o CRB por 2×0, na noite desta sexta-feira (8), no estádio Rei Pelé em Maceió. A derrota ainda deixa o Confiança em uma posição estável, mas ainda brigando pelos três pontos, que teoricamente lhes garantem a permanência na Série B na próxima temporada.

Com a derrota, o Confiança perde duas posições na tabela de classificação. Sai da 11ª. para 13ª. e é ultrapassado pelo próprio CRB, que sai de 40 para os 43 pontos ganhos. O Confiança estacionou nos 42. Na próxima rodada, o time sergipano recebe a visita do Operário no dia 11 às 20h na Arena Batistão.

CRB e Confiança fizeram um jogo equilibrado no primeiro tempo. Poucas oportunidades de gols foram criadas nessa fase do jogo. Foi um jogo em que as duas equipes se preocuparam mais com a marcação, em se defender mais, do que mesmo com a criação de jogadas. Foi um jogo foi muito ruim no 1º tempo. Mesmo assim, o CRB

ficou mais tempo com a bola, teve 2 chances, mas não foi incisivo nas definições. O Confiança por sua vez saiu pouco. Esperou o adversário no seu campo e partia nos contra ataques. Mesmo assim, sem muito perigo para gol de Mardden. No primeiro tempo os dois times ficaram devendo muito.

Gols do CRB – No segundo tempo, o CRB voltou melhor, foi muito feliz e marcou o gol logo aos 2’, em uma falha individual do zagueiro Matheus Mancini, que se atrapalha com a bola. Reginaldo que acompanhava o lance, ganha a bola e toca na saída do goleiro Jean Drosny.

Anderson Ceará e Lucas Mendes entraram no segundo tempo e o time alagoano melhorou muito, tanto que já saiu marcando com Reginaldo aos 2’ e ampliou aos 39’ com Wesley. No confiança, Daniel colocou em campo Ari Moura e Jefferson, André Moritz e Djalma Silva. Mas o time proletário não reagiu às modificações.

O Confiança passou a pressionar e abriu espaços na defesa. Em um rápido contra-ataque, o CRB fez 2×0. O gol foi mais uma falta de sorte da defesa proletária. O CRB avança no contra-ataque, Wesley é lançado, gira e chuta rasteiro. A bola desvia na zaga e passa pelo goleiro Jean Drosny.

Com 2×0, fatura liquidada, o CRB passou a tocar a bola. O Confiança corria para diminuir o placar mas não conseguiu. Foi mais uma derrota do time proletário, que ainda tem gordura para queimar, mas deve ficar alerta para os próximos jogos.

Foto: Douglas Araújo