Espanha, principal país comprador dos produtos sergipanos no mês de dezembro, informa o Observatório de Sergipe

09/01/21 - 09:29:32

A balança comercial apresentou um saldo negativo de US$ 6,1 milhões em dezembro. Foram US$ 9,2 milhões em importações e US$ 3,1 milhões em exportações. Em relação ao mês anterior, ocorreu aumento nas exportações (40,9%) e queda nas importações (-26,0%). Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve retração nas exportações (-6,0%) e crescimento nas importações (17,4%).

Principal produto exportado e importado:

No mês, o item ‘suco de laranja congelado’ foi o mais exportado, com 33,9%. Já o mais importado foi ‘Cloreto de potássio para o uso em fertilizantes’, responsável por 18,9% do total das importações.

Principal país de destino e de origem:

A Espanha foi o principal comprador dos produtos sergipanos, respondendo por 26,3% do total exportado, tendo como principal produto ‘Sucos de laranjas, congelados, não fermentados’. Já as importações foram lideradas pela China, que respondeu por 24,1% do total, tendo como destaque ‘Partes e acessórios de motocicletas (inclusive ciclomotores).

Com informações do Observatório de Sergipe