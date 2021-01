O povo “sonhando” com o “IPTU revogado” e Edvaldo aumenta o valor em 2021!

09/01/21 - 07:23:36

Não custa lembrar que, em meados de 2016, o então candidato a prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (ainda no PCdoB), foi para os comícios, para os debates, prometeu no rádio e na televisão “revogar o aumento abusivo do IPTU implementado pelo ex-prefeito João Alves Filho” (in memoriam). No ano seguinte (2017), já sentando na cadeira de prefeito e após a população ter pago o imposto sem qualquer alteração, Edvaldo enviou uma proposta para a Câmara Municipal, aprovada por maioria, dando a inflação do período e mais 5% de aumento do tributo.

Os anos se passaram, Edvaldo Nogueira acaba de ser reeleito prefeito de Aracaju e, o mínimo que se esperava dele e de sua administração, era o cumprimento da promessa feita na campanha de 2016: o povo aracajuano estava sonhando com a revogação do IPTU! Mas o que fez o prefeito? Mesmo que, tardiamente, ele cumpriu sua promessa? Não! Edvaldo conseguiu fazer ainda pior: a população já começou a receber nas residências a correspondência da Prefeitura Municipal com um reajuste de 2,65% em relação a 2020.

É isso mesmo que você está lendo! Além de não revogar o aumento abusivo prometido em 2016 até agora, Edvaldo Nogueira acaba de reajustar o IPTU da sua residência! Isso pode ser legal, mas é imoral! Com todo respeito, mas onde estão os órgãos fiscalizadores? Alô Ministério Público, cadê você? Onde está a OAB? Será que só se mobiliza para contestar o governo do presidente Jair Bolsonaro? O interesse público agora é “seletivo” e tem “cor partidária”? E o que dizer do nosso Poder Judiciário? O prefeito promete, não cumpre, é reeleito e reajusta novamente o IPTU?

Tem horas que, verdadeiramente, “cansa” até para este colunista! De que adianta fazer um jornalismo sério, cobrando dos poderes constituídos a defesa CONSTITUCIONAL do interesse público? Todo sofrimento coletivo é menos indolor que as benesses individuais! Temos hoje, em diversas áreas, alguns dos piores indicadores do País! Isso é razoável? Este colunista sabe que existem “consequências” para tudo, mas será que é só ele quem está enxergando isso? O “IPTU REVOGADO” conseguiu ficar ainda mais caro! Isso é mentir, é zoar com o povo! É preciso ter o mínimo de respeito!

Quem se comprometeu que iria fazer “um estudo para a construção da base de cálculo do imposto” não foi este colunista (que nem entende muito disso)…Vão continuar subestimando as inteligência das pessoas? Aqui não se trata de um comentário “atacando a gestão e/ou o prefeito”, de “fazer o jogo da oposição”, como muitos dizem, mas sim defendendo a população! As pessoas estão em meio a uma pandemia, sem auxílio emergencial e talvez sem emprego a partir de agora, e ainda recebem um IPTU “reajustado”? Quem está lendo isso agora, acha razoável? É justo?

Alguém precisa reagir! Alguém tem que falar! Tivemos, por quatro anos, uma Câmara Municipal omissa e que se limitou a dizer “amém” ao prefeito! Tínhamos algumas boas exceções, é verdade! Mais de 63% estão do lado de fora agora! O povo rejeitou! Fica o alerta para os “calouros”, a “turma da renovação”! A população pode até sofrer “em silêncio” nos quatro anos, mas em 2024 ela dará o “troco” novamente! E tem que ser assim mesmo! Uma “salva” para a democracia e outra “salva” para as redes sociais! O “monopólio da informação” acabou! Já era a hora…

Veja essa!

Alguns setores ficam pressionando o governador Belivaldo Chagas (PSD) para ele “fechar tudo”, fazer um “lockdown” e fortalecer o isolamento social por conta da nova onda do novo coronavírus (COVID-19).

E essa!

Este colunista não trabalha para o “galeguinho”, mas concorda com ele! Será que os mesmos que pressionam para fechar, moverão alguma “palha” para ajudar quem vai ficar desempregado e passando fome sem o auxilio emergencial e sem trabalho?

Muita hipocrisia!

Este colunista é carregado de defeitos, mas tem a virtude de não ser hipócrita! O povo precisa trabalhar, quer trabalhar e vai trabalhar! Ir para o rádio, a televisão ou qualquer outro meio de comunicação pregar o lockdown é pura hipocrisia de quem, certamente, não tem o trabalho como meio de subsistência…

E na campanha?

Tem político em Sergipe que ataca e bate no presidente da República por sua postura durante a pandemia do coronavírus, mas fez e participou de inúmeras reuniões e atos políticos, recentemente, durante a campanha eleitoral e sem pudor algum. Tem muita gente “pregando” o que não faz por aí…

Papel do jornalismo

Não se deve dar os “louros” para um jornalista porque ele ataca ou defende um governo; deve-se reconhecer o papel do jornalista quando ele fala a verdade e quando faz a defesa do povo! O jornalismo é informação! A verdade que incomoda, mas é sempre a verdade: hoje parte da imprensa, em especial da “grande mídia”, sofre uma “crise de abstinência”…das verbas públicas…

Bomba!

Este colunista não fala sobre os demais, porque não tem informações, mas pontua: os deputados estaduais Capitão Samuel (PSC) e Zezinho Guimarães (MDB) perderam seus cargos na estrutura estadual após recente posicionamento na Alese contra o governo do Estado. Tome nota!

Exclusiva!

Com o “galeguinho” Belivaldo Chagas não existem “meias palavras”: ou tá comigo, ou tá fora! Existem rumores, nas rodas políticas, que mais gente pode sobrar! Este colunista não vai entrar em detalhes, mas o Diário Oficial funcionou. E rápido…

Olha ele aí!

Quem está de olhos bem abertos para 2022 é o senador Rogério Carvalho (PT)! Anote: o petista é candidatíssimo a governador e vai explorar sua liderança no Senado, contra o presidente Bolsonaro, para tentar se sobressair. Tem feito articulações no interior do Estado. Em “terra de muro baixo”, tudo se sabe…

Alessandro Vieira I

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) apresentou requerimento solicitando convocação imediata de sessão legislativa extraordinária semipresencial do Congresso Nacional para debater o estado de calamidade pública, o auxílio emergencial e o processo de vacinação no país. Para Vieira, “o Parlamento não pode ficar de recesso em um momento tão difícil para os brasileiros”.

Alessandro Vieira II

Alessandro Vieira justifica que a Constituição Federal permite a convocação de sessão legislativa extraordinária, ou seja, fora do período regulamentar da sessão legislativa ordinária, que acontece até 22 de dezembro. “Infelizmente, a crise decorrente da Covid-19 não parece estar próxima do fim. É essencial que o Parlamento, assim como no início da pandemia, se posicione de maneira altiva para garantir condições de enfrentamento à crise e proteção social mínima à parcela da população que se encontra mais vulnerável”, explica.

Alessandro Vieira III

Para o senador sergipano, “é urgente e de relevante interesse público a deliberação de matérias que tratam da prorrogação do estado de calamidade pública, bem como do auxílio emergencial. Além, é claro, a definição de universalização das vacinas contra a Covid-19, bem como os critérios para sua distribuição”.

Pega fogo, UFS!

A Professora de Direito e candidata a Reitoria da UFS pela chapa “RenasceUFS”, Denise Leal Fontes Albano Leopoldo, emite comunicado ratificando o segundo desarquivamento no curso do procedimento que investiga possíveis ilegalidades e abusos praticados na eleição para a Reitoria da UFS.

Fala Denise!

“Todos os Procuradores da República desse colegiado recursal acolheram as razões do meu recurso, que seguiu acompanhado de farta documentação probatória a amparar as alegações apresentadas. Nesse sentido, a Câmara Recursal determinou que os autos retornassem ao MPF de Sergipe, e que fossem analisados os argumentos por mim apresentados na peça recursal, levando à retomada da investigação”, explica Denise.

Onde há fumaça…

“Esperamos que, após a retomada da apuração dos fatos e análise dos argumentos apresentados no recurso, sejam esclarecidas as circunstâncias em que essa questionável eleição da lista tríplice da Reitoria da UFS ocorreu”, completa a Professora de Direito e candidata a Reitoria da UFS. O clima vai “esquentar” nos bastidores da Universidade! Que fase!

Anderson de Tuca

O vereador Anderson de Tuca, do PDT, aproveita a Campanha do Janeiro Branco para expressar sua preocupação quanto ao aumento de pessoas que sofrem algum tipo de transtorno mental e cobra melhorias nos CAPS da nossa cidade, que deveriam oferecer cuidado e atendimento a pessoas com sofrimento, vícios ou transtorno mental. Porém a realidade vista atualmente é a falta de médicos e a inexistência de uma estrutura digna para prestar a devida atenção a esse grupo.

Ricardo Marques I

O vereador por Aracaju, Ricardo Marques (Cidadania) esteve com o presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Luiz Roberto Dantas. A reunião foi a pedido do vereador para tratar da situação dos comerciantes do Terminal Fernando Sávio, no centro da cidade. O presidente da Emsurb alegou que o órgão tomou conhecimento da situação recentemente com o início da reforma da rodoviária velha. Ele também reconheceu que os comerciantes não foram notificados oficialmente.

Ricardo Marques II

Diante dessa situação, Luiz Roberto explicou ao vereador Ricardo Marques, que será dado um novo prazo para saída dos comerciantes – originalmente nessa sexta-feira (8) – para o final de janeiro. O órgão garantiu ainda que cuidará da realocação para outros locais da cidade. Para o vereador Ricardo Marques o real problema é que os comerciantes foram esquecidos pelos poderes públicos, estadual e municipal por conta da reforma da rodoviária velha.

Ricardo Marques III

“Quando identifiquei o problema exerci minha função como vereador em defesa dos comerciantes que são permissionários do ponto, não foram notificados e estavam com um prazo muito curto para deixarem o local”, explicou. “Antes da minha interferência eles seriam retirados até o final desta semana e sem previsão alguma de um novo local novo para comercializar. Através desta reunião fui informado de que todos eles serão notificados oficialmente e que receberão um prazo maior – até o dia 31 de janeiro – para que saiam do terminal sem prejuízo para o comércio. Continuarei acompanhando atentamente essa questão até o final”, completou.

Iran Barbosa I

O apoio para o desenvolvimento rural e a inclusão produtiva é de extrema importância para fomentar a agricultura familiar e a manutenção de atividades do extrativismo em territórios do estado de Sergipe. O deputado estadual Iran Barbosa, do PT, fortaleceu essas políticas com emendas individuais impositivas no Orçamento estadual de 2021. Foram três emendas, totalizando R$ 80 mil.

Iran Barbosa II

O petista indicou uma Emenda Impositiva no valor de R$ 50 mil para a aquisição de dois mini-tratores com acessórios – carreta, roçadeira, arado e enxadas rotativas para canteiros –, para uso nas atividades da Escola Família Agrícola, de Japoatã.

Iran Barbosa III

Outra Emenda, no valor de R$ 10 mil, vai ajudar na aquisição de viveiros para produção de mudas, beneficiando a comunidade quilombola de Caraíbas, em Canhoba. Iran também indicou outros R$ 20 mil reais para serem investidos no apoio à realização de encontros locais das catadoras de mangabas em suas associações e na produção de materiais de comunicação e educação do Movimento de Catadoras de Mangaba (MCM), em defesa dos seus territórios.

Propriá, Propriá…

Em plena sexta-feira (8), quinto dia útil das novas administrações municipais, uma máquina retroescavadeira da prefeitura de Propriá, doada pela CODEVASF, em cumprimento a emenda da senadora Maria do Carmo, foi flagrada (a coluna recebeu um vídeo) realizando serviço em propriedade privada, que tem como proprietário um apoiador da campanha do prefeito eleito, Dr. Valberto Lima, na última eleição.

Terra de “Toquinha”

Segundo a denúncia, a área em questão pertence a um cidadão conhecido no município por “Toquinha”, que inclusive desafiou adversários para uma aposta no valor de 300 mil em favor do então candidato Dr. Valberto. O vídeo enviado ainda revela que o veículo em questão foi entregue para a prefeitura de Propriá, ainda na gestão do ex-prefeito Yokanaã Santana, que agradece a senadora Maria do Carmo pela emenda, e ao superintendente da CODEVASF, César Mandarino, presente no ato.

Autor da denúncia

O flagrante foi registrado pelo ex-deputado Luciano Nascimento, que irá formalizar a Denúncia aos Ministérios Públicos, Estadual e Federal, considerando que envolve verba federal a partir da emenda da senadora Maria do Carmo. Luciano não esconde sua indignação com a utilização do equipamento público dentro de uma propriedade particular, principalmente, diante da necessidade urgente que o município tem de uma máquina como essa na recuperação de ruas e também na limpeza pública.

Luciano Nascimento

“Não me surpreende esse ato de improbidade administrativa do Dr. Valberto. É preciso que os órgãos de controle e fiscalização tomem providências e puna rigorosamente os autores de crimes como esse”, comentou Luciano. Os vídeos serão inseridos na denúncia, e tem a autoria do próprio denunciante que esteve pessoalmente no local.

Conselho de Administração

Foi eleito no último dia 7 de janeiro, como Presidente do Conselho Regional de Administração de Sergipe, o administrador Jorge Luiz Cabral Nunes, que é empreendedor e professor universitário, tendo atuado na gestão da Faculdade São Luís de França e na coordenação de cursos do Centro Universitário Estácio de Sergipe. É doutorando em Ciência da Propriedade Intelectual pela UFS e Mestre em Engenharia da Produção pela UFPE. Atualmente é diretor proprietário do Instituto Ânimo, empresa de qualificação profissional, treinamento e consultoria empresarial.

