SUSPEITO MORRE E DROGAS SÃO APREENDIDAS DURANTE ABORDAGEM EM ARACAJU

09/01/21 - 07:00:36

Um suspeito morreu e drogas e armas foram apreendidas durante uma ação policial da Rádio Patrulha (RP), no Bairro São Conrado, em Aracaju, na tarde desta sexta-feira (8).

Os homens efetuaram disparos contra a viatura e voltaram para a canoa, fugindo pelo estuário. Com o reforço de outras viaturas, a Polícia Militar fez o cerco na região do São Conrado e conseguiu identificar os mesmos homens em outro ponto do rio tentando desembarcar a droga.

Ao chegar ao local, os homens reagiram atirando e um deles foi baleado, e não resistiu aos ferimentos. Na embarcação, foram encontradas duas armas, balança de precisão, colete balístico e pacotes com maconha, pesando entre 5kg e 8kg. Outros três suspeitos, que estavam portando armas de longo calibre, conseguiram fugir.

Foto: PM/SE