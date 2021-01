Casa Mais inaugura no RioMar Aracaju trazendo tendências e peças exclusivas

11/01/21 - 08:08:52

Janeiro chega trazendo mais uma boa novidade ao RioMar Aracaju. Para ampliar a proposta em satisfazer aos anseios do consumidor, a Casa Mais Móveis, uma marca que é referência no segmento de móveis e decoração, inaugurou uma ampla loja no empreendimento. O lançamento da marca fortalece ainda mais o diversificado mix do RioMar e garante uma excelente oferta de produtos e serviços aos consumidores.

Instalada no segundo piso do shopping, em um local com mais de 800m², a loja conta com espaços decorados, que apresentam conceitos diferenciados de ambientação e auxiliam o cliente na hora da compra.

A loja inaugurada no RioMar oferece uma linha completa de móveis para todos os estilos de vida, passando pelo clássico, moderno, provençal, retrô, vintage e rústico. Móveis que decoram com beleza e elegância salas de estar e jantar, home theater, escritórios, home office, quarto, cozinha e área externa, além de objetos de decoração.

A Casa Mais está no mercado sergipano há 14 anos, e o novo espaço vem reforçar o compromisso da marca em oferecer o que há de mais moderno em decoração e excelência em atendimento. “A loja RioMar irá proporcionar uma maior comodidade para o cliente que deseja fazer suas compras em qualquer horário do dia e aos finais de semana. Uma loja ampla, climatizada, com peças exclusivas, trazendo o que há de novidade em nível de Brasil”, ressalta Márcio Sá, gerente de marketing da Casa Mais.

Segundo Márcio, em breve, as vitrines decoradas, que reúnem renomados profissionais da área e apresentam novidades e tendências do segmento, irão embelezar ainda mais a loja. “A filosofia da Casa Mais é buscar sempre a parceria de profissionais da arquitetura e design de interiores para trabalhar na produção de ambientes, enriquecendo ainda mais a apresentação do nosso produto”, pontua o gerente.

A Casa Mais amplia o horário de funcionamento no RioMar, com atendimento ao público de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.

Fonte e foto assessoria