CBM/SE CONTROLA INCÊNDIO EM APARTAMENTO LOCALIZADO NO BAIRRO PORTO DANTAS

11/01/21 - 12:04:30

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) controlou na manhã do último domingo (10) um incêndio em apartamento no bairro Porto Dantas, zona Norte de Aracaju. Por conta da atuação das guarnições do Quartel Central (Aracaju) e do Quartel de Nossa Senhora do Socorro, o fogo ficou restrito a um quarto e uma sala do apartamento, localizado no terceiro andar do prédio.

As guarnições do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a ocorrência por volta das 11h30, no condomínio Vila das Flores, bloco Tulipa. “Quando chegamos ao local tinha bastante fumaça saindo pela janela do quarto. Somente a perícia vai poder confirmar, mas a suspeita é de que a causa teria sido um eletrodoméstico deixado ligado”, afirmou a chefe da guarnição de combate a incêndio, sargento Roberta Amora.

O combate precisou ser realizado com muita cautela, por conta de algumas pequenas explosões que estavam acontecendo durante o incêndio. “A temperatura estava bastante alta no local, além de terem acontecido algumas explosões. Acreditamos que isso tenha acontecido por conta do material utilizado na construção, tornando mais difícil o combate, mas conseguimos debelar o fogo”, apontou.

A bombeira afirma que o combate levou cerca de 1 hora e 15 minutos. “Para adentrar no apartamento, nós utilizamos a técnica do jato atomizado, que visa resfriar o ambiente. Em seguida fizemos o combate direto no foco do incêndio, sempre buscando utilizar o mínimo possível de água, visando preservar ao máximo o que não havia sido atingido pelo fogo”, concluiu.

Fonte e foto: Ascom CMB/SE