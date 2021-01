Depois de apelo do Capitão Samuel, Belivaldo confirma auxílio emergencial permanente

Na semana passada, o deputado estadual Capitão Samuel usou as suas redes sociais para fazer um apelo ao governador Belivaldo Chagas. Ele pediu que o auxílio emergencial dado pelo governo do estado, encerrado no mês de dezembro, no valor de R$ 100,00 continue sendo ofertado às famílias mais carentes.

Para a alegria do parlamentar e das famílias que necessitam, na manhã desta segunda-feira, 11, o governador Belivaldo concedeu entrevista numa emissora de rádio e declarou que o auxílio é permanente e que continuará sendo pago aos que mais necessitam.

Segundo Samuel as famílias mais necessitadas estão sofrendo. “Eu visito as famílias carentes, faço doações de cestas básicas e me corta o coração ver a realidade destas pessoas. Por isso fiz o apelo e tive a grata surpresa ao ouvir que o governador teve esse retorno positivo. Estou muito feliz da garantia que o auxílio será permanente, mas fiquei triste porque o número de beneficiados chega a seis mil pessoas. Somente na periferia da grande Aracaju já temos esse número. Aí pergunto: Como fica a situação das famílias carentes dos outros 74 municípios? Aproveito para fazer um novo apelo, que o governo aumente o número de beneficiados de seis mil para vinte mil sergipanos carentes”, ressalta.