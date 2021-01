Duas linhas de ônibus começam a atender na Grande Aracaju

As linhas 101-Parque São José/Maracaju e 606-Parque São José/Centro via Osvaldo Aranha tiveram seus itinerários ampliados para atender os moradores do residencial. A decisão foi tomada na semana passada pela Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), que administra o serviço de transporte público da capital e dos municípios da Região Metropolitana.

O superintendente da SMTT de Aracaju, Renato Telles, explicou que foi feito um estudo detalhado para avaliar as condições de oferta de transporte público na região. “Recebemos a demanda da comunidade, avaliamos questões como demanda, principais destinos do público local, e os itinerários de linhas que passam próximo, e chegamos à conclusão de que duas linhas contemplariam os passageiros que vivem no residencial”, detalhou Renato.

O início da operação das novas linhas foi acompanhando de perto pelo diretor de Transporte Públicos da SMTT, Antônio Vasconcelos. “Às 5h15 da manhã, pontualmente, o primeiro ônibus passou pela rua principal do Residencial Vida Nova Sobrado e o fluxo de veículos do transporte público seguiu normalmente durante toda a manhã. Conversamos com moradores, que fizeram sugestões, mas, no geral, agradeceram bastante por trazermos o serviço para mais perto de seus lares”, relatou.

Uma dessas pessoas foi a operadora de acabamento Edilene Augusta. Ela estava no ponto de parada aguardando o ônibus da linha 101-Parque São José/Maracaju, satisfeita pela maior praticidade que terá em sua rotina. “Com o transporte passando mais perto de casa, tenho um tempo a mais para ficar em minha casa, evito desgaste físico e me sinto mais segura”, contou.

Os horários e itinerários podem ser acompanhados no site da SMTT, www.smttaju.com.br.

Paloma Guedes trabalha como vendedora no Centro de Aracaju e reside no Residencial Vida Nova Sobrado, em Nossa Senhora do Socorro. Para chegar ao trabalho, ela precisava caminhar quase 1km para pegar transporte na avenida Lauro Porto, mas essa realidade começou a mudar a partir desta segunda-feira, 11, com o início da circulação de veículos do transporte público pela área onde residem, aproximadamente, 1.500 famílias. “Agora ficou muito melhor”, resumiu Paloma, enquanto aguardava o ônibus a poucos metros de sua casa.