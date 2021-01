GOVERNO DO ESTADO REDUZ EM 43% OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

11/01/21 - 10:59:30

Medida faz parte do Plano de Contingenciamento de Gastos, proposto pelo governador Belivaldo Chagas

Como parte das medidas econômicas propostas pelo Governo do Estado desde o ano de 2019, a redução com locação de veículos foi um dos destaques deste enxugamento dos gastos públicos. A redução acumulada foi de 43,16% de 2018 até o ano de 2020, numa queda de 922 para 524 veículos locados.

Esta e outras medidas fazem parte do Plano de Contingenciamento de Gastos, que vem sendo executado pelo governador Belivaldo Chagas. De acordo com o chefe o executivo estadual, o objetivo é promover uma economia constante, sempre que identificado excesso de gastos em determinados setores.

“O plano não foi algo que aconteceu só em 2019, mas que vem acontecendo sempre. Nossa equipe tem buscado a economia, a redução de gastos em diversos setores, de forma constante, sempre que necessária”, explica o governador.

No ano passado, em decorrência da crise na saúde provocada pela pandemia do novo coronavírus, com reflexos diretos na economia, estas medidas foram ampliadas através de Decreto publicado no dia 24 de março de 2020 (Decreto nº 40.567), vedando atos que possam aumentar as despesas do Estado, enquanto durar a crise sanitária.