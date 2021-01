Hospital Regional de Itabaiana ganha ambulância da CBF

11/01/21 - 16:46:38

Desde o início da pandemia, o Hospital Regional de Itabaiana, unidade gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), trabalha com muito comprometimento e responsabilidade para prestar assistência médica aos pacientes acometidos pela Covid-19. Como forma de reconhecimento deste trabalho, a unidade foi presenteada com um veículo tipo ambulância, doado pela Confederação Brasileira de Futebol, através do programa Craques da Saúde.

O superintendente do Hospital, Waltenis Braga Silva Junior, esteve na última quinta-feira, 7, na Arena Castelão, em Fortaleza/CE, onde recebeu a chave simbólica do veículo. Com a chegada da nova ambulância, o hospital renova e aumenta a sua frota, que contará com três veículos, que têm como finalidade otimizar a assistência aos pacientes que precisam ser transferidos para outras unidades de maior complexidade e necessitam de um maior conforto e agilidade durante o deslocamento.

Para Waltenis Braga Silva Junior, é uma honra receber o veículo, sinal de dever cumprido e reconhecido. “Estamos muito satisfeitos e felizes com a doação desta ambulância, pois a CBF utiliza critérios específicos para destinar tal bem e graças ao serviço qualificado de todos os colaboradores no combate à Covid-19, fomos beneficiados com esse prêmio. Deixo aqui os meus parabéns, agradecimentos e gratidão a todos os funcionários do Hospital Regional de Itabaiana, que prestam relevantes serviços ao povo sergipano e aos estados vizinhos na área de saúde, pela determinação e empenho no enfrentamento à Covid-19”, disse.

Fonte e foto assessoria