JUIZ HIDER TORRES DO AMARAL É CONVOCADO PARA ATUAR NO SEGUNDO GRAU

11/01/21 - 11:23:24

O Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20), Fabio Túlio Correia Ribeiro, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o que lhe confere o caput do Art. 77 do Regimento Interno deste Regional, convoca, por meio da ATO SGP.PR Nº 001/2021, o Juiz Titular da 7ª Vara do Trabalho de Aracaju, Hider Torres do Amaral, para atuar no segundo grau, a partir de 11/1/2021, por período indeterminado.

A convocação se dá em face da aposentadoria do desembargador João Aurino Mendes Brito, publicada no DOU em 17/12/2020. O juiz convocado atuará no segundo grau até a posse do novo membro para a referida vaga no Colegiado do Tribunal.

O sorteio para a referida convocação foi realizado de forma telepresencial, pelo Google Meet, com a participação do Desembargador Presidente, Fabio Túlio Correia Ribeiro; da Desembargadora Vice-Presidente, Rita de Cássia Pinheiro de Oliveira; da Desembargadora Maria das Graças Monteiro Melo; do Desembargador Jorge Antônio Andrade Cardoso; do Desembargador Thenisson Santana Dória; do Juiz Hider Torres do Amaral; do Diretor-Geral de Secretaria, Tadeu Matos Henriques Nascimento; e da Chefe de Gabinete da Presidência, Ida Carla Cruz Moraes Sobral, que procedeu ao sorteio.

Inscreveram-se para o sorteio os Juízes Alexandre Manuel Rodrigues Pereira, titular da 8ª Vara do Trabalho de Aracaju; Ariel Salete de Moraes Júnior, titular da 6ª Vara do Trabalho de Aracaju; e Hider Torres do Amaral, titular da 7ª Vara do Trabalho de Aracaju, que foi o vencedor.

Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região