Maria alerta sobre a chamada quarta onda de doenças mentais potencializadas pela Covid-19

11/01/21 - 12:24:03

Brasil tem maior prevalência de ansiedade no mundo, segundo Organização Mundial da Saúde

A deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) falou hoje (11) sobre a chamada quarta onda relativa às doenças mentais, potencializadas pelo novo coronavírus.

Autora da Indicação 583/2020, aprovada pela Assembleia Legislativa, que dispõe sobre a implementação de política pública destinada ao diagnóstico e tratamento da síndrome da depressão nas redes públicas de saúde de Sergipe, Maria destacou dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) que, há cerca de nove meses, já mostravam que o Brasil é o segundo país das Américas com maior número de pessoas depressivas.

Segundo os números, cerca de 5,8% da população brasileira sofre com a depressão. O Brasil perde apenas para os Estados Unidos, que têm 5,9% da comunidade acometida pela doença, considerada o mal do século. “Os dados revelam que somos o país com maior prevalência de ansiedade no mundo”, alertou Maria Mendonça, ressaltando que, conforme a OMS, a depressão afeta 4,4% da população mundial.

A deputada observou que a campanha Janeiro Branco deste ano, que traz como lema, “Todo Cuidado Conta”, busca gerar um pacto pela saúde mental da população, em meio à pandemia da covid-19. “Nesse tempo de isolamento social, da necessidade do distanciamento para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, as pessoas ficaram mais fragilizadas emocionalmente. De modo particular, as crianças e os idosos que ficaram mais privados da convivência social, foram mais impactados pela tristeza e a ansiedade”, afirmou Maria.

Esta é a 8ª edição da campanha Janeiro Branco, com o lema “Todo Cuidado Conta”. A ação deste ano busca promover um pacto pela saúde mental em meio à pandemia da covid-19. A ideia da campanha foi criada em 2014, por um grupo de psicólogos de Uberlândia (MG), e faz alusão ao início do ano, considerando janeiro como uma “página em branco” para ser preenchida com novas metas, objetivando o bem-estar da saúde mental.

Da Assessoria parlamentar com informações da Agência Brasil)

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça