PC PRENDE 2º ENVOLVIDO EM ROUBO DE MOTOCICLETA NO BAIRRO SANTA MARIA

11/01/21 - 15:18:36

Policiais civis da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) prenderam Davi Charles Pereira Leite, 19 anos, suspeito do roubo de uma motocicleta. O crime foi praticado no dia 4 de novembro de 2020, no bairro Santa Maria, em Aracaju. A detenção ocorreu nesta segunda-feira, 11.

De acordo com a delegada Aliete Melo, o suspeito juntamente com Paulo Roberto Ribeiro da Silva Santos, 22 anos, praticaram o roubo da motocicleta. Após a prisão de Paulo, em 21 de dezembro, os policiais diligenciaram, localizaram e prenderam o coautor do roubo, Davi.

A Polícia Civil destaca que informações e denúncias sobre a localização de suspeitos de práticas criminosas podem ser repassadas através do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Informações e foto SSP