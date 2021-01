RODOVIA INÁCIO BARBOSA PASSA A SER MÃO ÚNICA AOS DOMINGOS E FERIADOS

11/01/21 - 05:09:51

A rodovia Inácio Barbosa vai passar a ser mão única aos domingos e feriados, de acordo com o secretário de turismo do estado de Sergipe, Sales Neto.

A mudança no trânsito começa a valer a partir do próximo domingo (17). Ainda segundo o secretário, as duas vias da rodovia Inácio Barbosa vão ser apenas sentido sul. A Avenida Melício Machado, que fica paralela a rodovia, continua em mão dupla.