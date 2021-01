Sedetec alcança nota 10.0 em fiscalização de transparência do TCE de Sergipe

Conforme relatório de avaliação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SE), a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) atingiu nota máxima (nota 10.0) no ranking Métrica/Matriz de Fiscalização da Transparência Pública. Esta avaliação é considerada elevada em comparação com outros órgãos da Administração Pública, em todas as esferas executivas.

Para o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, José Augusto Pereira de Carvalho, o reconhecimento expresso pelo relatório expõe as premissas de trabalho da Sedetec. “O resultado confirma que a Sedetec cumpre as recomendações da legislação vigente e as orientações dos órgãos de fiscalização, segue as diretrizes do Governo de Sergipe e do governador Belivaldo Chagas e propicia serviços e informações de forma segura, objetiva e transparente. Não menos importante, acata as reivindicações específicas da Lei da Transparência e de Acesso à Informação, sempre buscando o enriquecimento técnico para atender aos anseios da população, dos empresários e demais interessados no Estado de Sergipe”, destaca.

Observando o desenvolvimento no índice, que mede o nível de transparência, a Sedetec alcançou nota 4,6 em 2018 e 9,7 em 2019, chegando à nota 10,0 em 2020. “Mesmo neste período complexo de pandemia que nos aflige, que se arrastou pelo exercício de 2020 em nosso Estado, os servidores da Sedetec vêm se empenhando para manter e melhorar os serviços prestados, assim como os resultados desejados para a pasta. Isso reflete o grau de compromisso que temos, mesmo diante das atuais adversidades”, afirma o secretário.

A Sedetec convida os cidadãos, empresários e demais interessados a conhecer melhor a Secretaria através do site https://sedetec.se.gov.br/ e, em tempo, disponibiliza as mais diversas informações de acordo com a Lei de Acesso à Informação, bastando, para tanto, acessar o link https://sedetec.se.gov.br/transparencia-2/.