Tallyta Sabrina se apresenta no Grão Reino Café no próximo sábado, dia 16

11/01/21 - 09:30:16

Show faz parte do projeto Festival Itinerante de Barzinhos da Funcaju

O Festival Itinerante de Barzinhos – FIB – chega ao Grão Reino Café neste sábado, 16/01, a partir das 19h, com a cantora Tallyta Sabrina interpretando o melhor do mpb, internacional e sertanejo. O projeto da Prefeitura Municipal de Aracaju, realizado pela Funcaju, possui o objetivo de valorizar os músicos locais através da Lei Aldir Blanc e reforçar os espaços que promovem a cultura em nossa capital.

A cantora sergipana Tallyta Sabrina iniciou no mundo da música aos 9 anos quando ganhou o seu primeiro violão. Ela se apresenta com uma banda e também individualmente em eventos, festas, casamentos e agora faz parte do Festival Itinerante de Barzinhos.

O evento na cafeteria Grão Reino é gratuito e para reserva de mesas basta entrar em contato através do instagram @graoreinocafe ou pelo telefone (79) 9.9855-2275.

Fonte e foto Felipe Martins