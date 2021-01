Contribuintes de São Cristóvão que realizarem pagamento em Cota Única terão desconto de 10%

12/01/21 - 11:35:39

A Prefeitura de São Cristóvão está concedendo, neste ano, desconto de 10% para os contribuintes do município que optarem pelo pagamento da Cota Única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU/2021). O desconto é válido para aqueles que não estão com débitos vencidos nos exercícios anteriores. Já os contribuintes que possuem débitos, poderão ter redução de 5% no valor total, caso optem pelo pagamento integral.

O prazo para vencimento da Cota Única (ou primeira parcela) segue aberto até o dia 31 de maio. As outras quatro parcelas seguem com vencimento nos dias 30 de junho (2ª parcela), 30 de julho (3ª parcela), 31 de agosto (4ª parcela) e 30 de setembro (5ª parcela). “Para este ano, foram atualizados os Valores Venais dos imóveis em 4,23%, com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo e Especial (IPCA-E). Com isto, o valor mínimo de cada parcela para ‘pessoa física’ é de R$ 76,35 e ‘pessoa jurídica’ R$ 152,70”, informa o secretário municipal da Fazenda, Eldro Cardoso da França.

O calendário para o pagamento do IPTU 2021, assim como o desconto da Cota Única, foi estabelecido a partir do decreto n° 43/2021, assinado pelo prefeito Marcos Santana e publicado nesta terça-feira (12), no Diário Oficial do Município.

O Boleto do IPTU/2021 poderá ser impresso diretamente no site oficial do município (www.saocristovao.se.gov.br). Caso desejem, os contribuintes também podem comparecer à sede da Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz) ou CEAC do Eduardo Gomes para fazer a retirada do documento.

TLF

O decreto também estabeleceu o calendário para o pagamento da Taxa de Licença Para Instalação e Funcionamento, referente ao exercício de 2021 (TLF/2021). As datas para o pagamento da taxa são: 26 de fevereiro (1ª parcela); 31 de março (2ª parcela); 30 de abril (3ª parcela); 31 de maio (4ª parcela); 30 de junho (5ª parcela).

Da assessoria