Edvaldo recebe o prefeito da Barra e discute licitação do transporte público

12/01/21 - 16:21:49

Dando continuidade às discussões sobre o consórcio metropolitano do transporte público da Grande Aracaju, o prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu, na manhã desta terça-feira, 12, em seu gabinete, com o prefeito da Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo. Na ocasião, os gestores debateram sobre as tratativas para a formação do consórcio, que culminará na licitação do transporte público das duas cidades, além de Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão. Outro tema abordado no encontro foi o desenvolvimento de ações conjuntas, voltadas para o turismo da capital sergipana e da Barra dos Coqueiros.

“Foi um encontro muito proveitoso, em que debatemos sobre dois temas importantes. O primeiro foi sobre a formação do consórcio metropolitano do transporte público, extremamente fundamental para as cidades que compõem a Grande Aracaju e que precisamos colocar em prática nos próximos quatro anos, realizando, consequentemente, a licitação que melhorará o transporte público de Aracaju, Socorro, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão. As cidades que fazem parte da Grande Aracaju se desenvolveram muito nos últimos anos e precisam da ampliação do sistema de transporte público”, destacou o prefeito.

A agenda de reuniões entre Edvaldo e os gestores da Grande Aracaju para avançar nas discussões sobre o consórcio metropolitano teve início na segunda-feira, 11, sendo o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, o primeiro a ser recebido pelo administrador da capital sergipana, que tem liderado o processo. O próximo encontro será com o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana. ” A Grande Aracaju detém quase 60% da economia do estado, cerca de 50% dos empregos formais e quase metade da população de Sergipe, então, se os gestores das quatro cidades trabalharem de forma integrada, poderemos fazer mais e melhor para a sociedade, que será a grande beneficiada”, frisou Edvaldo.

Turismo

Outro ponto abordado na reunião entre os prefeitos de Aracaju e da Barra dos Coqueiros foi o turismo. Sobre o tema, Edvaldo ressaltou que “a Barra tem se tornado, cada vez mais, um polo turístico do estado, é vizinha de Aracaju e, juntas, podem compartilhar ações que contribuam para o desenvolvimento dos dois municípios, com atrativos diversos e voltados, por exemplo, para o transporte hidroviário e para a sustentabilidade”. “Tenho certeza de que trabalharemos juntos para melhorar, cada vez mais, as nossas cidades, e a região metropolitana como um todo”, assegurou o prefeito, enaltecendo a trajetória de amizade e companheirismo com o atual gestor da Barra dos Coqueiros.

“Alberto é um amigo, com quem tenho um relacionamento antigo, desde que ele foi prefeito da Barra e eu fui vereador, pela primeira vez, em 1989. Alberto sempre foi uma pessoa muito interessada no desenvolvimento da Barra e, coincidentemente, agora, fui reeleito prefeito de Aracaju, e ele foi eleito prefeito da Barra dos Coqueiros, novamente. Então, foi com grande felicidade que o recebi para debater temas tão relevantes, ao mesmo tempo em que parabenizamos um ao outro pela vitória no último pleito eleitoral”,reiterou.

Assim como Edvaldo, o prefeito da Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo disse que a reunião “foi muito produtiva”. “Foi uma grande oportunidade para falarmos sobre temas tão importantes para as cidades que administramos, como o consórcio metropolitano para integração do transporte e a execução de ações conjuntas para alavancar o turismo em Aracaju e na Barra dos Coqueiros. Vamos trabalhar juntos. Tenho certeza que o crescimento da Barra será muito bom para Aracaju e vice-versa”, afirmou o prefeito da Barra.

Fonte e foto assessoria