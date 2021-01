Escolas da rede estadual promovem atividades de preparação para o Enem 2020

12/01/21 - 13:23:09

Os Colégios João XXIII, em Ribeirópolis, e Governador Lourival Baptista, em Porto da Folha, promovem uma maratona de atividades

Reforçando os conteúdos do primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorre no próximo fim de semana (dias 17 e 24), as escolas estaduais de Sergipe estão promovendo diversas ações em torno da preparação dos estudantes. No domingo, 17, será aplicada a prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação.

No Colégio Estadual João XXIII, situado em Ribeirópolis, a equipe diretiva, em parceria com o programa Pré-universitário (Preuni) e outros cursos do município, iniciou as atividades com o projeto ‘Revijoão’, que acontece tanto de forma remota quanto presencial. A professora Deidiane de Jesus Andrade, gestora da unidade, lembra que a programação segue durante três semanas.

Ela ressalta que a programação foi pensada com a finalidade de promover uma melhor preparação aos alunos dos terceiros anos do ensino médio. “As revisões do João XXIII acontecem desde 2007. Tivemos que nos adaptar a essa nova realidade, mas sem deixar de passar o conteúdo. Além das aulas presenciais, que são realizadas na quadra da escola, estamos também gravando e encaminhando aos alunos”, informou a gestora.

Para além das revisões, a escola organiza também um acolhimento nos dias de exame. A diretora Deidiane Andrade informa que os alunos terão acompanhamento desde o deslocamento até a chegada ao local de prova. “Vamos fazer essa ação para motivá-los. Levar uma mensagem de incentivo que é tão importante nesses momentos”.

As escolas do Alto e Médio Sertão seguem com o mesmo engajamento. Na área externa do Colégio Estadual Governador Lourival Baptista, unidade que oferta o ensino médio em tempo integral, em Porto da Folha, os professores da área de Linguagens e Suas Tecnologias e Ciências Humanas debateram temas e técnicas de resolução de questões, ação que mobilizou muitos jovens que almejam uma vaga nas universidades.

No primeiro dia de revisão, os alunos participaram de um encontro sobre Literatura e Redação com a professora Paula Fernanda. O coordenador do Serviço de Planejamento e Ensino da DRE 7 (Splen), Erinaldo Alves, informa que as escolas já estão se mobilizando para promover o suporte necessário aos estudantes que vão prestar o Exame. “Trata-se de uma ação que está acontecendo em todas as escolas e vem estimulando nossos alunos”, frisou.

Assessoria de Comunicação da SEDUC – ASCOM