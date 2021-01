INSTABILIDADE CLIMÁTICA VINDA DA BAHIA TRAZ CHUVA PARA ESTADO DE SERGIPE

12/01/21 - 11:46:53

A instabilidade deve se estender durante toda semana e trazer chuvas em alguns períodos

A terça-feira (12), amanheceu com chuva na capital de Sergipe e deve permanecer com instabilidade ao longo do dia. A previsão é do Centro de Meteorologia de Sergipe (CMS), que identificou sobre o estado circulação nebulosa estável e de baixa densidade, com aproximação de instabilidades em fase de dissipação ao norte, caracterizando tempo parcialmente nublado em todas as mesorregiões e possibilidade de pancadas de chuvas devido às instabilidades.

Segundo o meteorologista do CMS, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Sedurbs, as imagens do satélite GOES – 16, analisadas hoje, indicam que as chuvas se deslocaram da Bahia para o nosso estado. “As linhas de instabilidade se deslocam desde a grande Salvador, todo litoral Norte da Bahia para o Estado de Sergipe, mantendo a região litorânea e Agreste nublado, mantendo essa instabilidade durante toda a manhã desta terça-feira,12, e podendo se estender no período da tarde, ficando o tempo parcialmente nublado em todas regiões do Estado”, explica.

Para esta quarta-feira(13), a previsão é de tempo nublado, com ocorrências de precipitações leves e isoladas ao longo da tarde nas mesorregiões do Centro Sul Sergipano. Para a quinta-feira, 14, a previsão é que o tempo continue parcialmente nublado, sem ocorrências de precipitações com valores consideráveis. E para a sexta-feira(15), a previsão é de tempo parcialmente nublado, com ocorrências de precipitações leves e isoladas em pontos das mesorregiões do Médio Sertão e Leste Sergipano.

O meteorologista esclarece ainda que temperaturas ficam estáveis até o fim de semana. “Para a região litorânea de Sergipe as temperaturas podem chegar a mínima de 24° e máxima de 30°. Na região do Agreste tende a permanecer com tempo nublado esses dias, com temperatura mínima de 21° e máxima de 33°, já no Alto Sertão a temperatura pode máxima pode chegar a 35° e a mínima entre 21 e 22°”, aponta o meteorologista.

Informações e foto assessoria