Iran Barbosa destina R$ 55 mil para o desenvolvimento de práticas esportivas

12/01/21 - 11:25:34

As atividades esportivas são um caminho seguro para o desenvolvimento saudável de crianças, jovens e adultos, além de importantes espaços de socialização e troca de experiências. Incentivar as práticas esportivas e melhorar os espaços onde possam ser desenvolvidas essas práticas são tarefas que o deputado Iran Barbosa, do PT, junto com a sua assessoria, tem procurado cumprir ao longo do mandato.

Neste sentido, o petista destinou três emendas de caráter impositivas na Lei Orçamentária Anual de 2021, totalizando R$ 55 mil reais, para o desenvolvimento de atividades esportivas e de apoio a ações de esporte e lazer.

Foram R$ 30 mil reais para o Futebol Amador, na busca do desenvolvimento de atividades esportivas com crianças e adolescentes, ajudando na ocupação do tempo livre da garotada, quando não estão na escola.

Iran também destinou R$ 15 mil para a estruturação de campos de futebol e de área de lazer, com a adequação de um espaço público para a implantação de três campos de futebol, com o objetivo de levar atividades de educação esportiva às comunidades da Zona de Expansão de Aracaju, região bastante carente de áreas esportivas públicas.

Uma terceira Emenda Impositiva ao Orçamento de 2021, de autoria de Iran Barbosa, destina R$ 10 reais para serem aplicados na aquisição de material para oficinas esportivas ofertadas a crianças, adolescentes e pessoas com deficiência ou em grau de vulnerabilidade social.

“Não há dúvida que os esportes, além de levar saúde e desenvolvimento psicomotor a quem os pratica, é de extrema importância para a educação de crianças, adolescentes e jovens, como também são instrumentos de socialização, ajudando até mesmo na diminuição dos índices de violência, especialmente nas áreas mais carentes das nossas cidades, onde o Poder Publico, normalmente, está muito ausente. Espaços esportivos adequados e aparelhados somados a políticas públicas que incentivem os esportes são ferramentas de construção da cidadania, podendo transformar vidas. É preciso apostar mais neste setor”, destaca o deputado Iran Barbosa.

As emendas individuais de caráter impositivo, apresentadas pelos deputados e incluídas no Orçamento Anual do Estado para 2021, são de execução obrigatória por parte do Poder Executivo, de acordo com a Emenda Constitucional nº 48, aprovada em 2019. As emendas impositivas são de R$ 1,5 milhão, no total, para cada parlamentar definir a destinação, sendo que, um terço delas – R$ 500 mil – deve ser, obrigatoriamente, indicado para a área da Saúde.

Por George W. Silva