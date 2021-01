LARANJEIRAS: PML E FUNASA FIRMAM CONVÊNIO PARA INVESTIMENTO DE R$ 1 MILHÃO

12/01/21 - 05:17:49

Falta de água é um problema sério na vida de todos nós. Na manhã de hoje, o prefeito de Laranjeiras, José de Araújo (Juca) se reuniu com o superintendente da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) em Sergipe, Waldoilson Leite e conseguiu R$ 1 milhão para investimentos na rede de abastecimento de água do município histórico e resolver este problema de uma vez por todas.

Nesses primeiros dias de administração, a nova equipe de governo vem recebendo diversas reclamações de moradores sobre a falta de água, principalmente na região do complexo habitacional, onde vive 1/3 da população de Laranjeiras. Para não deixar a população desabastecida, a Prefeitura vem fazendo a distribuição de água nas residências através de carro-pipa.

“A Prefeitura havia firmado um convênio com a FUNASA (0174/2018), no valor de R$ 1 milhão para melhorias no abastecimento de água, mas a equipe gestora anterior perdeu os prazos e, consequentemente, os recursos não chegaram. Portanto, agora nós conseguimos reaver este convênio e o dinheiro vai chegar. Com boa vontade e compromisso é possível trabalhar para trazer os benefícios para todos os laranjeirenses”, disse Juca.

O prefeito agradeceu também ao superintendente da FUNASA, Waldoilson Leite por ter aceitado a solicitação de reaver esses prazos. “O superintendente se mostrou sensível quanto ao problema da falta d’água em Laranjeiras e prorrogou os prazos em caráter excepcional. Portanto, só temos a agradecer e agora colocar as equipes em campo para executar os trabalhos”, acrescentou Juca.

ASCOM PML.