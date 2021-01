SECRETARIA DA FAZENDA RECEBE OS REPRESENTANTES DA INDÚSTRIA CERAMISTA DE SE

12/01/21 - 13:59:41

Alternativas para ampliar o desenvolvimento do setor produtivo de cerâmica vermelha em Sergipe foi um dos assuntos durante a visita dos empresários José Abílio Guimarães Primo e Augusto César Santos – representantes do Sindicato das Indústrias Cerâmicas e Olarias do Estado de Sergipe (Sindicer/SE) – ao secretário da Fazenda Marco Antonio Queiroz.

Para o Governo do Estado, é sempre importante ouvir os setores produtivos e estabelecer uma política tributária em consonância com o desenvolvimento econômico de Sergipe. Os empresários também foram recebidos pelo Gerente de Planejamento Fiscal da SEFAZ/SE, Alberto Schetine.

O setor, que vem registrando um crescimento da produção, emprega mais de 2 mil pessoas de forma direta, em aproximadamente 80 unidades produtoras sediadas em Sergipe, a exemplo de Umbaúba, Itabaianinha, Simão Dias e Itabaiana. 70% da produção é vendida para Bahia, Alagoas e Pernambuco, se destacando como importante pólo de desenvolvimento industrial para o Estado.

Fonte e foto SUBMARK SEFAZ/SE