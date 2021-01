TÁTICO ENTRA EM CONFRONTO COM ASSALTANTES E UM ACABA MORTO EM ARACAJU

12/01/21 - 10:26:23

Policiais do 1°BPM, trocaram tiros com um elemento que acabou morrendo nesta terça-feira (12) e apreendeu uma arma de fogo e drogas após confronto com assaltantes.

Durante patrulhamento, os policiais do Tático foram informados a respeito de um veículo Fiesta que estava fazendo arrastões no Conjunto Castelo Branco e na Jabotiana e que possivelmente teriam fugido pela Estrada da Cabrita.

Durante as buscas, o veículo utilizado foi localizado e não possuía restrição de roubo. Assim, o proprietário informou que emprestou o veículo aos suspeitos e recebeu drogas como forma de pagamento.

Novas diligências foram feitas e um dos suspeitos foi localizado no bairro industrial. Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito disparou contra os policiais, que revidaram os tiros.

O suspeito foi alvejado e socorrido ao HUSE, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Com ele foi encontrado escopeta cal 12 de fabricação caseira.