TOBIAS BARRETO: SERVIDORES COBRAM PAGAMENTO DO SALÁRIO DE DEZEMBRO

12/01/21 - 16:50:07

Professoras e professores das escolas públicas municipais e demais funcionários públicos do município de Tobias Barreto fizeram nesta terça-feira (12), uma manifestação em frente ao fórum com um questionamento: “onde está o dinheiro para pagar os funcionários da prefeitura”, pois até o momento nenhum recebeu pagamento referente ao salário de dezembro.

Os servidores se reuniram em frente ao Fórum do município para pedir ao Ministério Público, através do promotor de justiça local, uma audiência para cobrar providências acerca do pagamento dos servidores.

O Ministério Público informou que o promotor de justiça do município, Paulo José, se reuniu com alguns servidores para tratar do assunto.