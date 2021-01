Deputada Maisa Mitidieri reforça a importância da campanha de atenção à saúde mental

13/01/21 - 11:36:25

A campanha Janeiro Branco, que está em sua 8ª edição, foi criada com a intenção de falar sobre a importância da construção de uma cultura de cuidado da saúde mental na humanidade. Entendendo a sua relevância para a sociedade, a deputada estadual, Maisa Mitidieri (PSD), destaca a a necessidade de fortalecer, cada vez mais, as ações que visam fortalecer os cuidados voltados às doenças mentais.

“Acredito que muitos já saibam que um dos meus trabalhos dentro da Assembleia Legislativa é voltado para problemas relacionados à saúde mental. Diante disso, não poderia deixar de destacar e parabenizar as atividades realizadas dentro do Janeiro Branco que repercutem durante todo o ano. Aproveito para reforçar que devemos fazer um trabalho intenso e contínuo para alcançarmos os nossos objetivos dentro do processo de conscientização”, afirma a parlamentar.

Dentro Janeiro Branco são promovidas uma série de ações que trazem a temática como foco, a exemplo de palestras, workshops, caminhadas, rodas de conversa e abordagem de pessoas em todos os lugares nos quais se encontram: ruas, praças, igrejas, empresas, residências, academias, shoppings, hospitais, prefeituras etc. Em janeiro de 2021, por causa da pandemia do Covid-19, a campanha teve sua estrutura adaptada e tem priorizado espaços abertos e meios virtuais.

Em 2021, a campanha propõe um importante convite a todas as pessoas e instituições da sociedade. O tema da campanha deste ano – ‘Invista em sua saúde mental e na saúde mental de todo o mundo! De forma individual e de forma coletiva, de forma particular e de forma social – bastante forte e traz um importante chamamento para todos nós. “O trabalho deve abranger toda a sociedade, pois de alguma forma estamos todos conectados”, reforça Maisa.

Por Camilla Araújo