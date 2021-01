FORD: DEPUTADO LAMENTA FECHAMENTO E RELATA QUE SERGIPE PODE SER ATINGIDO

13/01/21 - 14:16:50

Após a Ford anunciar o fechamento de suas três fábricas no Brasil, o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania) utilizou suas redes sociais para demonstrar sua preocupação com os trabalhadores que estão demitidos nas fábricas Camaçari (BA), Taubaté (SP) Horizonte (CE), e como o fechamento da fábrica pode afetar os sergipanos.

Segundo o deputado, a fábrica Yazaki, instalada em Nossa Senhora do Socorro, pode ser atingida, pois é responsável pela fabricação da parte elétrica dos automóveis da Ford. “Quando a gente fala sobre o fechamento de uma fábrica, precisamos pensar nos funcionários da própria empresa e também nas pessoas que prestam serviços para a montadora ou fornecem insumos para a produção de automóveis, como a Yazaki aqui de Sergipe. São cerca de três mil empregados que foram drasticamente impactados com a notícia”, afirmou o deputado.

Segundo a direção da Yazaki, 20% da produção da fábrica é direcionada para a Ford. Para Dr. Samuel, a situação é preocupante, mas é necessário cautela para reorganizar as atividades da fábrica para que os funcionários não sejam tão impactados. “As consequências são diretas, mas sabemos que a Yazaki tem também contratos com a Fiat e a Jeep. Peço que a direção analise a situação para que medidas justas sejam tomadas. Soube nesta quinta-feira (13) que 600 pessoas já estão de aviso prévio. É hora de unir forças e essa união precisa vir do governo federal, estadual, deputados e senadores”, pontuou.

Por Assessoria

Foto: Paulo Fridman/ Getty