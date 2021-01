Esta semana, Festival Itinerante de Barzinhos tem programação de quinta a sábado

13/01/21 - 09:22:56

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), realiza, no decorrer desta semana, nova programação do Festival Itinerante de Barzinhos (FIB). As apresentações acontecem a partir desta quinta-feira, dia 14, e seguem até o sábado, 16, em diferentes estabelecimentos e bairros da capital sergipana, seguindo os protocolos de biossegurança contra o novo coronavírus.

Na quinta-feira, a cantora Amélia Daura vai se apresentar no Black Café Lanches, no bairro Jardins, às 18h, e logo após, às 20h30, é a vez da cantora Ronise comandar a noite em O Castelo, no bairro Ponto Novo.

Já na sexta-feira, dia 15, às 20h, o Blend Beach, no bairro Atalaia vai contar com a apresentação de Marcos Giva. E no próximo sábado, 16, a cantora Tallyta Sabrina se apresenta a partir das 19h no Grão Reino Café, no bairro Atalaia, e na mesma noite, às 20h, tem João Filipe Falcão no Espetinho Jr. Bocão, no bairro Farolândia.

O FIB está sendo realizado nos espaços que periodicamente promovem apresentações musicais e eventos e que participaram do chamamento público, com apresentações artísticas dos contemplados na categoria música do edital Janelas Para as Artes da LAB. O acesso do público é gratuito.