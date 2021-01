Fundat abre inscrições para oficinas online de capacitação

13/01/21 - 13:56:32

A partir desta quarta, 13, a Prefeitura de Aracaju, por meio de parceria firmada entre a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) e a empresa Ferreira Costa, abre inscrições para três oficinas online de capacitação.

As qualificações acontecerão no período de 13 a 31 de janeiro, e são voltadas aos temas ligados à preparação para o mercado de trabalho. Estão disponíveis vagas para a oficina de Postura Profissional, e também ao aprimoramento para o setor de construção, com as oficinas de Empreendedorismo na Pintura e Patologias dentro do Processo de Pintura.

Para efetuar a inscrição, os interessados devem comparecer à sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, ou em uma das Unidades de Qualificação Profissional (UQP´s), munidos de RG, CPF e comprovante de residência. No ato da inscrição, o participante receberá o link para ter acesso à oficina escolhida.

Para oturas informações, o cidadão pode contatar a Fundat pelo seguintes telefones: (79) 3179-1331 / (79) 9 9151-9711 ou (79) 9 9152-1009. Em virtude da pandemia, o horário de atendimento da sede e das UQP’s, é de segunda a sexta, das 7h às 13h.

Confira abaixo as opções de oficinas disponíveis e as informações essenciais para cada turma:

– Oficina de Empreendedorismo na Pintura: Data: 13 a 31 de janeiro

– Oficina de Postura Profissional: Data: 3 a 31 de janeiro

– Oficina de Patologias dentro do Processo de Pintura: Data: 3 a 31 de janeiro

Confira os endereços e telefones das UQP’s onde também é possível realizar a inscrição:

– Unidade de Qualificação Profissional Jardim Esperança

Rua Júpiter, s/n, Conjunto Jardim Esperança, bairro Inácio Barbosa.

(79) 3179-7360

– Unidade de Qualificação Profissional Santa Maria

Rua Alexandre Alcino, nº 510, bairro Santa Maria

(79) 3179-3050

– Unidade de Qualificação e Profissional Maria Emília dos Santos (Dona Bibi)

Rua Sargento Brasiliano, nº 845, bairro Santos Dumont

(79) 3179-2810

– Unidade de Qualificação Profissional Paulo da Conceição

Rua Gerson Farias, nº345, bairro Porto D’Antas

(79) 3179-2430

– Unidade de Qualificação Profissional José Joaquim dos Santos (Zé do Sal)

Rua Josué de Carvalho Cunha, nº 2191, bairro Coroa do Meio

(79) 3179-3320

– Unidade de Qualificação Profissional Cleia Maria Brandão (Coroa do Meio)

Avenida Desembargador Antônio Goes, s/n bairro Coroa do Meio

(79) 3255-4868

– Centro de Qualificação Profissional e Unidade de Produção 17 de Março

Avenida I, s/n, bairro 17 de Março

(79) 3243-4352

– Centro da Juventude de Aracaju

Praça da Juventude, s/n, Conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia

(79) 3248-8497

Ascom Fundat