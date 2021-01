Governo de Sergipe prorroga Censo Previdenciário até 30 de julho

O Governo do Estado, por meio do SergipePrevidência, prorroga o prazo do recadastramento dos servidores ativos, inativos (aposentados), pensionistas do Censo Previdenciário até o dia 30 de julho. Iniciado em outubro de 2019, esse Censo já foi prorrogado duas vezes, com o intuito de garantir aos segurados que continuem recebendo seu benefício. Os segurados, que não se recadastrarem até esse prazo, terão o pagamento dos salários e benefícios bloqueados no mês subseqüente. Os contatos do Censo Previdenciário são: (79) 3142-1880 (ligação), 99876-9473 e 99659-0312 (whatsapp), e e-mail censo.sergipe@sergipeprevidencia.se.gov.br

É através do Censo Previdenciário que o SergipePrevidência conhece o perfil dos segurados e, com essas informações, pode traçar políticas referentes a garantias previdenciárias futuras aos beneficiários. O recadastramento garante maior transparência aos processos, economia de recursos e vantagens para o cidadão.

Neste ano de 2021, o recadastramento terá o seguinte cronograma:

Mês de Aniversário Prazo de recadastramento

Janeiro e fevereiro 11/01 a 26/02

Março e abril 01/03 a 31/03

Maio e junho 01/04 a 30/04

Julho e agosto 03/05 a 31/05

Setembro e outubro 01/06 a 30/06

Novembro e dezembro 01/07 a 30/07