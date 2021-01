Justiça determina que o prefeito reeleito de Indiaroba, Adinaldo do Nascimento, assuma

13/01/21 - 13:42:37

O Tribunal de Justiça de Sergipe concedeu nesta terça-feira (12) ao prefeito reeleito de Indiaroba, Adinaldo do Nascimento (MDB), o direito de assumir o executivo municipal.

As informações passadas pelo advogado, Aurélio Belém, responsável pela defesa do prefeito, as medidas cautelares que foram impostas eram excessivas, desnecessárias e inoportunas, já que não houve improbidade administrativa, a licitação foi realizada e o prefeito já está em um outro mandato.

Adinaldo Nascimento foi reeleito na eleição do último dia 15 de novembro com mais de 60 % dos votos.