Prefeito de Socorro participará de reunião para ajustar vacinação contra o coronavírus

13/01/21 - 16:58:19

Na próxima quinta-feira, 14, às 10h30, o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, participará de uma reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, via vídeoconferência, onde tratará de detalhes sobre o início da vacinação contra a COVID-19 nos municípios. O encontro virtual ocorrerá no Gabinete do prefeito, no Centro Administrativo José do Prado Franco, sede do município.

Padre Inaldo participa como representante da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), junto a líderes de 27 entidades representativas dos prefeitos no Brasil. O encontro é um marco do início das discussões sobre a imunização no âmbito das cidades.

De acordo com o prefeito Padre Inaldo, o município de Nossa Senhora do Socorro estará pronto para cumprir as determinações que possam garantir a vacinação contra o novo coronavírus e a segurança dos socorrenses. Ele ainda assegura que a Prefeitura de Socorro tem tratado com prioridade tudo que envolve o coronavírus.

Além do gestor municipal, irão participar da reunião os secretários Hallison de Sousa (Planejamento), Enock Ribeiro (Saúde) e Renato Nogueira (Governo).

“Nós iremos aderir ao plano nacional e já estamos estudando e adotando as nossas próprias estratégias para que possamos atingir o público-alvo”, declarou o secretário municipal de Saúde, Enock Ribeiro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na primeira etapa, o município deve vacinar mais de 26 mil socorrenses que fazem parte do público-alvo.