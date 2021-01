Programa busca elevar competitividade dos pequenos negócios

13/01/21 - 12:09:56

Empresários contarão com consultorias e apoio técnico para melhorar a gestão

Os donos de pequenos negócios interessados em aumentar a produtividade e a competitividade das suas empresas já podem se inscrever para participar do Programa Brasil Mais. A iniciativa da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (SEPEC), do Ministério da Economia, é desenvolvida em parceria com Sebrae, Senai e ABDI e oferecerá apoio técnico e consultorias para empresas brasileiras.

A ação está voltada especialmente aos pequenos negócios e empresas de médio porte dos setores da indústria, comércio e serviços. A meta é atender 1.600 empresas em Sergipe até o final de 2021.

[O Brasil Mais terá ações em dois eixos principais: melhores práticas produtivas (disponível para a indústria) e melhores práticas gerenciais (disponível para empresas de todos os setores, desde que sejam de micro e pequeno porte). Na plataforma, as empresas interessadas terão acesso a serviços e atendimentos assistidos, ferramentas de autodiagnóstico e conteúdos exclusivos que auxiliam na melhoria da gestão e produtividade do negócio.

O Sebrae promoverá o aperfeiçoamento das habilidades e práticas das micro e pequenas empresas de todos os setores da economia envolvidos no programa, por meio da oferta de orientação técnica para inovação em temas gerenciais prioritários para cada empresa.

Ao longo de quatro meses, serão realizados cinco encontros coletivos virtuais e cinco encontros individuais com os Agentes Local de Inovação (ALI), profissionais capacitados pelo Sebrae para estimular a adoção de práticas inovadoras nos pequenos negócios. Neste percurso, o empresário será conduzido por uma jornada buscando maior faturamento ou redução de custos. Além disto, poderá receber consultorias especializadas para apoiá-lo nesse desafio.

Gratuito

Os interessados em participar do programa devem acessar o site www.sebrae.com.br/brasilmais, inserir os seus dados e responder ao autodiagnostico. Após essa etapa, uma equipe do Sebrae entrará em contato com os empresários para agendar o atendimento.

O acompanhamento pelos Agentes Locais de Inovação e a participação nos encontros coletivos e individuais são gratuitos, 100% subsidiado pelo Sebrae. Para as consultorias especializadas opcionais pode haver contrapartida por parte do empreendedor.

As empresas terão ainda acesso gratuito, na plataforma no site do Brasil Mais, a diversos conteúdos digitais como manuais de melhores práticas produtivas e gerenciais, e-books, podcasts, links para cursos de capacitação, ferramentas de autodiagnóstico para avaliação de maturidade das empresas relacionadas às práticas produtivas, gerenciais e digitais.

